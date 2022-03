Pardubický trenér Novotný po Zlínu: Dostávat tolik gólů je strašné

„Osmnáct gólů za pět zápasů? To je strašné. Obrana nám prostě nefunguje, děláme v ní hrozné chyby,“ povzdechl si na tiskovce po porážce 1:4 se zlínským Fastavem Jaroslav Novotný, jeden z pardubických koučů.

„Teď to bylo zase. Standardní situace, míč odražený na šestnáctku, nepokrytý Vukadinovič. Pozdě k němu přistoupíme, necháme ho vystřelit... Z hráčů, které jsme měli do jarní sezony připravené do stoperské dvojice, nám ani jeden nehraje (Pojezný je zraněný, Hranáč stál kvůli disciplinárnímu trestu). Je to těžká situace,“ pokračoval trenér.

Především vinou toho se loňská nováčkovská štika první ligy letos nemůže odlepit ze suterénu tabulky. Zůstává v ní na předposlední patnácté, tedy barážové příčce. Šestnáctá Karviná k tomu vyhrála 3:1 v Ostravě a ztrátu na Pardubice ukrojila na současných sedm bodů.

„Alarmující to je,“ uznal Novotný. „Je přestávka, musíme se z toho oklepat. Víc nám toho nezbývá,“ vyhlížel reprezentační pauzu.

Poslední dvě věty předchozí citace je Novotný v různých modifikacích na jaře bohužel nucen opakovat až příliš často. Jeho tým ze druhé části soutěže dosud vydoloval pouze tři body za tři remízy, vedle toho má čtyři vysoké porážky. O chaotickém bránění, jemuž ve Zlíně nepřidala absence kapitána Jeřábka (pykal za osm žlutých karet), už byla řeč. Na defenzivním štítu si jindy spoluhráče diriguje.

Ve Zlíně východočeský celek už v 16. minutě prohrával 0:2 — po úvodní trefě Vukadinoviče se po skvělé souhře započaté na levém křídle prosadil Janetzký. Hosté pak byli dlouhé minuty jako opaření, nicméně do hry je trochu nečekaně vrátil brejk, jejž zakončila Rezkova přesná rána na přední tyč. Pardubický gólman Markovič měl však i potom plné rukavice práce; mimo jiné zlikvidoval sólo agilního Vukadinoviče. Ten ho ale později přece jen znovu překonal.

„Třetí branka asi rozhodla,“ uvažoval trenér Novotný. „Domácí se uklidnili a začalo se jim dařit i kombinačně. Nakonec přišla ještě čtvrtá, která pro nás byla už ránou do vazu,“ dodal.

Krásná dalekonosná trefa Dramého z 84. minuty všemu dodala pečeť. Míč vypálený zpoza vápna nabral faleš a navrch se otřel o břevno, takže Markovič, který i přes debakl odvedl fantastický výkon, byl bez šance.