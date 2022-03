PONEDĚLNÍK: Slavia se červená. Mistra trápí disciplína, má už osm vyloučení

Nebývá obvyklé, aby se fotbalový šampion musel za nedisciplinovanost tolikrát červenat.

A to ještě rozhodčí odpustili červenou kartu skluzujícímu Hromadovi proti Olomouci a Bořilovi za zákrok rukou na čáře se Slováckem.

Sešívaní dokonce dvakrát dohrávali o devíti hráčích v poli. Na to není trenér Jindřich Trpišovský zvyklý ani z Liberce a jistě si zvykat nehodlá. Může se to šeredně vymstít. Navíc hra v oslabení bere více sil.

Proti Linci z toho byla zbytečná porážka 3:4, postup si slávisté pohlídali. Avšak ve čtvrtfinále na nepříjemný, agresivně hrající Feyenoord budou hříšníci chybět.

Stejně jako Talovjerov v ligovém šlágru o první místo s Plzní. To je nemilá věc, ačkoli jeho vyloučení v závěru zápasu s Dynamem body nestálo.

Obvykle dostávají červené karty týmy, které v zápase tahají za kratší konec, nestíhají. U Slavie to tak úplně neplatí, tím více to zarazí. I bez dvou vyloučených měla v Linci vyhrát, kvalitou byla jinde a škoda ztracených bodů do českého koeficientu.

Mandouse jistí Kolář, Sora zase Lingr

Utkání nevyšlo brankáři Aleši Mandousovi, který se podepsal pod dva obdržené góly. Na slabší den má každý nárok, i jinak vysoce spolehlivý gólman.

Ostatně jeho parťák Ondřej Kolář by mohl vyprávět. Po čtyřech čistých kontech má však teď do brány blíž. Pro Slavii je skvělé, že disponuje tak kvalitní brankářskou dvojicí. Když to jednomu nelepí, druhý je připraven.

Vpředu to má podobně. Zatímco zimní terno Yira Sor dovádí v Konferenční lize, kde od příchodu z Ostravy skóroval už popáté a díky neuvěřitelné rychlosti i dobré kontrole míče připravuje parťákům také slibné pozice, v lize střelecky mlčí.

Ono taky prosadit v české silové, soubojové soutěži, kde mají hráči kolikrát méně času s míčem než v evropských pohárech, není legrace. Sor pro svou hru potřebuje prostor - mít se kam rozběhnout. A nabíhat za obranu v hlubokém bloku, to by mohl skončit na parkovišti za tribunou.

V lize za Slavii pálí záložník Ondřej Lingr. Pohotovou dorážkou trefil tři body, dvanáctý gól je na středopolaře výborný počin. Jeden zásah přidal také v Evropě a hned sedmkrát byly jeho góly vítězné. Skvělé číslo.

Mančaft tolik nepotřebuje borce, co se trefí za stavu 3:0. Zásahy, jež dělají rozdíl ve skóre, mají mnohem větší hodnotu. Nikoli na prémiích, ale pro tým. Kéž si Lingr přenese střelku i do národního týmu v baráži o světový šampionát.

Reprezentační dres snad brzy znovu oblékne také záložník Lukáš Provod, který se po vážném zranění a více než deseti měsících vrátil do sestavy Slavie. Tak ať zdraví drží.

Šlágr se blíží

I když měl výkon mistra hlavně v první půli proti dobře bránícím Jihočechům k ideálu daleko, důležité je takové mače zvládnout. A jelikož vedoucí Plzeň ztratila body v Jablonci, který trápí obrovská marodka, ale brankář Hanuš byl jako zeď, stáhli sešívaní ztrátu na první místo na bod.

Po reprezentační přestávce se můžeme těšit na velký zápas. Snad se bude hrát fotbal bez zbytečných faulů. A červených karet...

V závěsu se drží třetí Sparta, která po Pardubicích dala tři fíky také v Mladé Boleslavi. Ještě větší pochvalu si zaslouží za charitativní projekt 24 hodin pro Ukrajinu. V celodenním živém vysílání vybrala pro válkou trýzněnou zemi přes půl milionu korun. Pomáhají také další kluby, díky patří i fanouškům.

Mistrovskou skupinu překvapivě uzavírá hradecký nováček. O bod za ním je po dvou výhrách, které trefil křídelník Jan Navrátil, Olomouc.

Její souboj s Libercem o šestku však zklamal. Na to, že oba trenéři, jak sigmák Václav Jílek, tak hostující Luboš Kozel, vyznávají kombinační hru, předvedly týmy málo. Po jedné šanci. Zčásti za to mohl i olomoucký pažit. Ani on totiž není navzdory výborné pověsti po zimě v topu. Ale teploty stoupají, tak snad půjde nahoru i úroveň tuzemské kopané.

Veteráni, na plac! A z Hubníka je legenda

Jílek ve druhém poločase předvedl netradiční dvojí střídání; na hřiště poslal bránit hubenou výhru veterány Michala Vepřeka (36 let) s Romanem Hubníkem (37), pro kterého to byl třístý start v české nejvyšší soutěži, a tím pádem vstup do Klubu ligových legend. Gratulace!

Někdejší reprezentant a kapitán plzeňských šampionů zvažuje, zda po sezoně neukončí kariéru. To sigmácká legenda Vepřek, jenž 240. zápasem za Hanáky přeskočil v klubových statistikách na čtvrtém místě Radima Kučeru, hrát chce dál, jen to nejspíš bude jinde, neboť Olomouc sází na mladšího Zmrzlého a spolehlivému mazákovi další smlouvu nenabídla.

Poslední umí překvapit

Zajímavě se vyvíjí boj o záchranu. Suverénně poslední Karviná umí překvapit. Má sice jen dvě výhry v sezoně, ale po Slavii vybrakovala v derby Ostravu.

Když byste porovnali finanční zázemí a možnosti těchto tří klubů, dostanete krásný příběh, který sport tu a tam ještě nabízí. Pořád má sice Karviná k záchraně nejdál, naději si však uchovala.

I kdyby sestoupila, někteří hráči na sebe upozorní. Třeba devatenáctiletý nigerijský útočník Rafiu Adekunle Durosinmi umí protáhnout krok jako gazela. Karvinští i díky němu vedli po půlhodině o tři branky.

Pro ambiciózní Baník, který si počínal v defenzivě zoufale, je to po čtyřce od Teplic další štiplavá facka. Karviná se pokusí v nadstavbě pod sebe stáhnout Pardubice, na které ztrácí sedm bodů, což je pořád dost.

Východočeši ale mají mizernou formu, na jaře jsou bez vítězství, v posledních pěti kolech získali jediný bod a inkasovali 18 branek. Ve Zlíně čtyři a to ještě Markovič další tři pochytal.

Trenér se měnil na Bohemians, kde skončil po porážce se Slováckem Luděk Klusáček. Z posledních deseti zápasů vyhráli klokani jediný. I když Klusáčkovi chyběli zranění útočníci Chramosta s Necidem, alibi to pro něj není.

Pořád je to ale jen fotbal - krásná zábava a vášeň v každých časech, což je dobré mít na mysli.

Závěrem dovolte popřát hodně sil šéfovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi v boji s vážnou nemocí. Držte se.

Pěkné ponedělí.