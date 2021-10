Z porážky musíme vyjít lepší a silnější, přeje si ostravský kouč Smetana

„Ze hry jsme Slovácko nepouštěli do nějakých šancí, a přesto nám dalo dva góly, což ukazuje jeho sílu,“ prohlásil Smetana. „Prohráli jsme bitvu, ale ne válku. Jako po Slavii (0:4) musíme nyní udělat maximum pro to, abychom z té porážky vyšli lepší a silnější.“

Slovácký trenér Martin Svědík podotkl, že ostravský celek je jiný než býval. „Trochu se změnila typologie hráčů, přišly kvalitní posily. Tým dokáže měnit způsob hry, může hrát i na dva útočníky. Ale až čas ukáže, jak se jim podařilo zapracovat nové fotbalisty,“ uvedl Svědík.

Připustil, že Baníku citelně scházel Ladislav Almási, jenž měl po vyloučení v Liberci stop na jedno utkání. „To je velmi dobrý útočník,“ upozornil Martin Svědík.

A s pěti góly je Ladislav Almási i nejlepší střelec mužstva. „Říkal jsem, že si musíme poradit bez něj, ale utkání se Slováckem ukázalo, že nám chyběl,“ přiznal Ondřej Smetana. „I když Klíma se na hrotu rval a hrál velmi dobře, tak v momentech, kdy se většinou rozhoduje, v posledních dvaceti třiceti minutách, bychom s Lacem byli silnější. Chyběl nám větší tlak a efektivita.“

Smetana upozornil, že souboj se Slováckem rozhodovaly maličkosti. „Odehráli jsme slušnou partii, měli jsme na výhru. Kromě efektivity nemám klukům ve hře mezi šestnáctkami co vytknout. Pořád jsme na dobré cestě, věřím tomu. Není důvod někam uhýbat. Musíme pracovat dál,“ upozornil Ondřej Smetana, jemuž scházel gól ze hry. Baník se totiž prosadil jen z pokutového kopu.

Smetana si pochvaloval i návrat Jana Jurošky po zranění na pravý kraj obrany. „Moc se mi líbil. Má spoustu věcí, které ve hře potřebujeme. K tomu i nějakou dravost,“ řekl trenér. „Byl to trochu risk, hodit ho do zápasu proti tak fyzicky vyspělému celku, ale už trénuje dlouho a něco odehrál za béčko. Zvládl to. A ani jsem nečekal, že vydrží tak dlouho a v takové intenzitě. Totéž mohu říct o Jánym (Jánošovi), který byl v základu rovněž po delší době a patřil k lepším hráčů.“

Juroška střídal v 76. minutě a Jánoš v šedesáté čtvrté.

Co Ostravským přímý souboj o čtvrté místo ukázal? „Že jsme silní,“ prohlásil brankář Jan Laštůvka. „Dříve, když jsme dostali gól, tak jsme se položili. Teď, když prohráváme, se dokážeme zvednout. Porážka nás hodně mrzí, ale nemůžeme dát hlavu dolů. Nastavili jsme si nějakou laťku, takže v naší hře musíme pokračovat.“

Laštůvka věří, že tuto sobotu v Karviné to bude jiné. „Musíme se soustředit na to, co po nás chce trenér, na hru, na kterou budou zvyklí i fanoušci,“ dodal gólman. „Pokud budeme pracovat jako dosud, výsledky přijdou.“

Takže by se Baník mohl dostat na úroveň Slovácka? „Věřím, že i výše,“ odpověděl Laštůvka. „Baník začíná slavit sto let vzniku a my se chceme umístit co nejlépe.“