Herní pohodu fotbalistů Slovácka odnesla v sobotu i Ostrava

Baník zdolali v lize potřetí za sebou 2:1, a než večer mistrovská Slavia porazila Liberec, svítilo jméno hradišťského klubu na druhém místě tabulky.



„Konkrétní cíle neventilujeme. To je specifikum naší kabiny,“ nechtěl trenér Martin Svědík prozradit, kam míří letošní ambice Slovácka. „Naše krédo je hrát co nejlíp a co nejvýše,“ zopakoval.

To první v Ostravě sice úplně neklaplo, ale počítají se tři body. A o tolik hosté Baníku po sobotě utekli.

„Dostali jsme se rychle do vedení, ale k prvnímu poločasu mám velké výhrady. Hráli jsme ho až moc profesorsky v obranné fázi. Soupeř byl důraznější, agresivnější, měl více odražených balonů, z čehož pramenilo hodně ztrát,“ kritizoval Svědík projev mužstva do přestávky.

Poločasový výsledek 1:1 ale seděl. Baník byl po gólové dorážce slováckého kanonýra Jurečky sice aktivnější, kromě vyrovnávací branky Tetoura z penalty za šlapák Hofmanna si však vyložené šance nevytvářel. „Od nás to nebyl bůhvíjaký výkon, umíme zahrát lépe. Měli jsme hluché pasáže, kdy nás Baník zatlačil. O to cennější je, že takové zápasy umíme zvládnout takticky,“ těší slovácký progres Lukáše Sadílka, který duel čtvrt hodiny před koncem rozhodl po hlavičkovém biliáru dvou nejmenších hráčů na hřišti.



Střídající Navrátil přeskočil po dlouhém Havlíkově nákopu o hlavu vyššího Potočného a Sadílek míč zblízka trkl do sítě. První gól sezony a hned vítězný, nejproduktivnějšímu hráči Slovácka z minulé sezony se ulevilo.

„Loni jsem měl dost asistencí (9) i branek (6). Mrzelo mě, že jsem se nemohl prosadit. Ale ne kvůli mě, ale kvůli týmu. Každý gól nebo asistence povzbudí. Loni jsme dal první někdy v listopadu,“ věří Sadílek, že se znovu rozjede.

V sobotu se na Slovácko usmála i Fortuna, jejíž pomoc v předchozích dominantních partiích se Zlínem, v Mladé Boleslavi a s Teplicemi nepotřebovalo.

Čtvrt hodiny před Sadílkovou trefou přečkali hosté tutovku Kuzmanoviče, který z ideální palebné pozice přestřelil. „Tentokrát nám přálo štěstí, které v takových zápasech potřebujete,“ uznal Svědík.

Od Kuzmanovičova selhání Slovácko utkání kontrolovalo. „Když něco prošlo, byli jsme pozorní v obraně. Vedení jsme mohli ještě navýšit, ale v šancích jsme se chovali špatně,“ poznamenal Svědík, který pro změnu chválil střídající hráče. „Někdy pomůžou, jindy musí pomoct mužstvo jim. Teď pomohli oni.“

Navrátil si připsal asistenci na vítězné brance, Cicila odvedl na hrotu za 20 minut tolik práce jako za celý podzim. I díky jeho přispění dokázalo Slovácko jako první tým letošní sezony bodovat na hřišti Baníku, a hned naplno.

Body nepřibývají. Je smutné, že se musíme pořád dívat za sebe.