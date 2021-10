Baník dostal od Slovácka laciné góly, v tabulce klesl na páté místo

Dát gól byl v duelu se Slováckem největší problém Baníku. Ke všemu od páté minuty prohrával, když Laštůvka neudržel míč po střele Tomiče a Jurečka ho dorazil. „Udělal jsem obrovskou chybu,“ nevymlouval se brankář Jan Laštůvka. „Možná jsem stál moc vysoko. Balon prošel mezi nohami Lišounovi (Lischkovi), chtěl jsem po něm skočit, ale trochu mi podjela noha. Měl jsem to vyřešit lépe, třeba zůstat více v bráně.“



Ostravský trenér Ondřej Smetana podotkl, že gól soupeři darovali. „Trochu to s námi otřáslo, ale postupně jsme se dostávali zpět do zápasu, do šancí, a penaltou jsme vyrovnali,“ řekl Smetana.

Pokutový kop proměnil Tetour poté, co ho sudí po konzultaci s videoasistentem nařídil za šlapák Hofmanna na Potočného. I remíza by byla dobrá, jenže v 75. minutě Sadílek hlavičkoval u pravé tyče, kam míč po dlouhém pasu Havlíka za obranu poslal Navrátil. Hlavami se prosadili snad nejmenší hráči na hřišti. „Bavili jsme se o tom, že si to všichni zapamatují. O to mám větší radost,“ řekl slovácký záložník Lukáš Sadílek.

„Proti takovým týmům, jako je Slovácko, rozhodují maličkosti, detaily a v těch jsme dnes nebyli dobří. Zaspali jsme,“ uvedl Smetana.

Hráči Baníku sice hrozili po centrech ze stran, ale do vyložených šancí se nedostávali. A když už byl ve druhé půli v dobré pozici Kuzmanović, přestřelil branku...



„To bylo klíčové, protože když jsme dali druhou branku, tak jsme utkání už s přehledem dohráli,“ podotkl trenér Slovácka Martin Svědík.

„Byli jsme schopni Slovácko ubránit, ale dopředu to nešlo. Měli jsme tlak, závary, ale z toho musíme vytěžit více,“ prohlásil Ondřej Smetana, jemuž citelně chyběl potrestaný útočník Ladislav Almási.

Baník se Slováckem prohrál potřetí za sebou a pokaždé 1:2... „Je to náhoda, ale svou roli hraje i dobrá atmosféra při našich vzájemných zápasech,“ shodli se Martin Svědík i Lukáš Sadílek. „Zápasy s Baníkem jsou trochu jiné kvůli fanouškům, které má Baník fantastické.“