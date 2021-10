Laštůvka: Chyboval jsem. Ale i přes prohru jsme ukázali, že jsme silní

Bylo to už v páté minutě, když po střele Tomiče neudržel míč, který dorazil do branky Jurečka.

Co se stalo?

Možná jsem stál až moc vysoko. Balon prošel mezi nohama Lischkovi, chtěl jsem po něm skočit, ale trochu mi podjela noha. Jednoznačně moje chyba. Měl jsem to vyřešit lépe, třeba zůstat více v bráně. Musím ale poděkovat klukům, jak utkání zvládli, měli šance, pološance, ale nedotáhli jsme je. Slovácko vytěžilo z minima maximum. Z ojedinělé akce nám dalo druhý gól.

Kde při něm byla chyba?

Místo, abychom šli proti míči, spíše jsme se zatáhli a čekali, co se bude dít.

A přehlavičkovali vás nejprve Navrátil a po něm Sadílek, snad nejmenší hráči na hřišti...

Připravovali jsme se na Slovácko, věděli jsme, čím může hrozit. Nevím, na co jsme čekali. Pokud bychom byli výše, možná bych i vyběhl na ten centr, ale teď už to je jedno.

Prohráli jste přímý souboj o čtvrté místo v lize. Co vám utkání ukázalo?

Že jsme silní. Dříve, když jsme dostali gól, tak jsme se položili. Teď, když prohráváme jako v Teplicích (2:1), s Bohemkou (4:1), ale i dnes se dokážeme zvednout. Ta porážka nás hodně mrzí, možná i remíza by byla přijatelná, ale nemůžeme dát hlavu dolů. Nastavili jsme si nějakou laťku, takže v naší hře musíme pokračovat. Věřím, že za týden v Karviné to bude úplně jinak. Musíme se soustředit na to, co po nás chce trenér, na hru, na kterou budou zvyklí i fanoušci.

Dříve jste v zápasech se silnějšími protivníky propadali. Máte se už od čeho odrazit?

Ano. Před tím, když jsme prohrávali, každý řekl, že je naše mužstvo dole a už se nezvedne. Teď ukazujeme, že se s tím nespokojíme. Pokud budeme pracovat jako dosud, výsledky přijdou.

Takže byste se mohli dostat na úroveň Slovácka?

Věřím, že i výše. Jsem maximalista. Baník začíná slavit sto let svého vzniku a my se chceme umístit co nejlépe. Věřím, že skončíme lépe než Slovácko a že to nebude páté šesté místo. Ale to se teprve ukáže.

Jste schopni v této sezoně prohánět i silnou trojku Plzeň, Sparta a Slavia?

Můžeme hrát s každým. Na Slavii nám zápas nevyšel (0:4), ale všechny ty silné týmy budeme mít ještě doma. Za chvíli přijede Sparta (31. října) a to se ukáže, jak na tom jsme.

Netrápí vás, že jste v tomto ročníku ligy jen ve dvou zápasech nedostali gól?

Pro mě je lepší, když vyhrajeme tři dva. Někdo mi může vsugerovávat, že když ještě udržím tolik a tolik nul, tak přeskočím nějakou z brankářských legend, ale to není podstatné. I když nemáme vzadu nuly, mužstvo je silné.



Dá se říct, že útok Baníku se proti předchozím sezonám zlepšil?

Celkově je náš herní projev jiný. Máme široký kádr, takže jeden týden může naskočit jedna sestava a pak se může vyměnit. Střídající hráči nám vždy pomohou. Není to o jedenácti hráčích, o jednotlivcích. Jsme tým. Jsme Baník.