Musíme konečně zabrat i venku, ví ostravský záložník Hrubý

Pokud jde o historickou tabulku získaných bodů mezi českou elitou, Baník je sedmý. Vede Sparta Praha s 1 631 body ze 796 zápasů před Slavií Praha (1 431/796) a Libercem (1 250/796) .

„Doufejme, že nám tisící bod přinese štěstí a snad ta druhá tisícovka bude rychlejší...“ řekl ostravský záložník Robert Hrubý.

Právě on dal hlavičkou gól už v 84. vteřině a rozjel úžasnou devítiminutovku, během níž Baník nastřílel Příbrami tři branky.

„Dva nula za tak krátkou dobu jsem už asi zažil, ale tři... To ne. Rozhodně bych to bral častěji. Pak se hraje lépe,“ usmál se Hrubý.

Čím to bylo?

„Někdy vám vyjde každá šance a pak se utkání, dá se říct, jen tak nějak dohrává. I když Příbram ve druhém poločase trošku zahrozila, jsem rád, že jsme si to pohlídali a neinkasovali.“

Hrubý označil svůj vedoucí gól za improvizaci. „Centr Jirky Fleišmana byl famózní. Stačilo jenom nastavit hlavu, nebylo to pro mě moc těžké.“

Při třetím gólu si ostravský záložník připsal asistenci, když po jeho přímém kopu brankář Kočí vyrazil střelu Diopa a hostující Tregler si míč srazil do branky.

„Damé to tam nějak dotlačil. Byla to taková pojistka. Hlavně, že jsme vyhráli,“ liboval si Robert Hrubý.

Proti Příbrami částečně zaskakoval uprostřed zálohy za zraněného Adama Jánoše, který je defenzivní středopolař. „Není to úplně moje pozice, ale nevadí mi tam hrát. Snažil jsem se hlídat střed pole. Oni tam měli tři střeďáky, my hráli ve dvou, takže to nebylo lehké, ale pomáhali nám naši stopeři. Ti si hru dirigovali. Zvládli jsme to dobře.“

Baník doma po dvou porážkách v prvním a třetím kole vyhrál počtvrté za sebou. „Získávat body doma je samozřejmě důležité, ale už musíme zabrat i venku,“ upozornil Robert Hrubý, že bilance ostravského týmu se otočila. Na hřištích soupeřů totiž vyhrál úvodní dva duely, leč další tři ztratil.

„Máme to v hlavách, že venku se nám teď nedaří, ale příště pojedeme do Plzně získat nějaké body,“ uvedl Hrubý.

„Doma jsme mentálně silnější, venku to tak není,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník. „To nás mrzí, ale vítězství doma je fajn. Před vlastními fanoušky si to užíváme. Potřebujeme však být v tabulce pravdy nad nulou a k tomu musíme zabrat i na cizím hřišti.“

Baník nastoupí v Plzni až po reprezentační pauze v neděli 20. října od 15.30. Ještě předtím už tuto sobotu od 15.30 hostí Zlín.

„Chtělo by to mít doma tři výhry v řadě, když počítám i pohár (s Hradcem Králové 2:0). Pak se budeme cítit zase o něco lépe a snad si něco odvezeme i z Plzně,“ věří Robert Hrubý.