Ostravští fotbalisté už mají záchranu na dosah, stačí uhrát dva body

„Jasně, že je škoda, že jsme nevyhráli a nezajistili si už definitivní záchranu, ale po tom průběhu zápasu je i bod dobrý,“ prohlásil ostravský obránce Jiří Fleišman. „Bylo to těžké utkání, otevřené na obě strany. I ten bod může mít cenu zlata.“

Ostravští v Jablonci nezvítězili už po devatenácté za sebou. Ostatně prohrávali od 35. minuty, když Chramosta proměnil penaltu. Tu sudí Hocek nařídil za faul brankáře Letáčka v rohu pokutového území na Černáka, který dobíhal míč po tom, co gólman Baníku vyrazil střelu Součka.

„Pohyboval jsem se za Letym, tak nevím, jestli protihráče trefil, nebo ne,“ popisoval situaci Fleišman. „Rozhodčí říkal, že jo. Ale Lety, když už balon vyrazil, nemusel do toho souboje chodit, protože balon směřoval do autu. Možná ho stačilo jen vykrokovat. Ale díky bohu jsme aspoň vyrovnali.“ Pokutového kopu litoval i trenér Pavel Hapal. „Balon vypadl Letymu z rukou, asi to byla těžká střela. Nevyčítal bych mu to,“ podotkl Hapal.

Podle něj bylo utkání především bojovné. „Vstoupili jsme do něj velice dobře. Bohužel jsme si v první půli nedokázali vypracovat nějakou stoprocentní šanci,“ řekl Pavel Hapal. „Vázla nám kombinace ze středu hřiště i z krajů, nemohli jsme se dostat k brance. Jablonec ale dobře bránil. Po přestávce to už od nás bylo lepší.“ V 51. minutě míč po centru Plavšiće doletěl k volnému Caduovi, který nedal brankáři Hanušovi šanci a vyrovnal.

„Ta branka byla laciná,“ posteskl si jablonecký trenér David Horejš. Dodal, že pak už byl zápas opatrný.

„Měli jsme dost nebezpečných centrů, ale neprosadili jsme se po nich a Tijani stoprocentní šanci zahodil,“ dodal kouč.

Tijani v minulých čtyřech zápasech dal šest gólů, leč tentokrát přestřelil branku.

V dalším kole Baník v neděli od 15.00 hostí Teplice.