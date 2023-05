Nikdy neskládám zbraně, říká ostravský stoper Svozil po návratu

Před rokem si přetrhl vazy v koleni. Naplno s přípravou začal v zimě, ale až nyní znovu naskočil mezi elitu. „Je moc příjemné být zpátky, a ještě s vítěznou tečkou. Kluci to odpracovali,“ pochvaloval si Svozil.

Přece jen, nečekal, že bude hrát dříve?

„Jel jsem s mančaftem do Turecka (herní soustředění v lednu – pozn. red.), kde koleno trochu zareagovalo. Lehce jsem to přepálil,“ odpověděl. „Něco jsem už odehrál za béčko. Vždy, když se na to cítím, tak si za ně rád zahraju, protože ty minuty na hřišti potřebuju dostat do nohou.“ To potvrzuje i trenér Pavel Hapal. „Po dlouhé době to byl Jardův první kontakt na ligovém trávníku a v rozhodnutém zápase. Sám ví, že ještě potřebuje nějaký čas. Ale pracuje. Možná byl jeho návrat o něco pozdější, než bychom předpokládali i my, věřím však, že se dostane do formy.“

Trenér poslal Svozila doprostřed středové řady.

„Někdy to tak bývá. Když vedete, my defenzivní hráči jdeme před stopery sbírat balony. Do stoperské dvojice se moc nesahá. Hlavně jsem rád, že jsem si zase mohl za Baník zahrát aspoň těch několik minut, i když ve středu zálohy.“

Ostravští fotbalisté gratulují ke gólu do brněnské sítě Janu Juroškovi (třetí zleva).

Přiznává, že je to pro něj povzbuzení. „Už jsem chtěl nastoupit. I minuta by pro mě po takové době byla hodně. Pořádně jsem si to užil,“ řekl Svozil.

S trenérem na tom, že nastoupí, pokud se utkání bude dobře vyvíjet, domluvený nebyl.

„Ono se to nějak dohodnout ani nedá,“ namítl. „Pro nás to bylo nesmírně důležité utkání. Potřebovali jsme ho zvládnout a vůbec bych si nedovolil před zápasem něco takového říkat. Ale když to tak vyplynulo, že jsme vedli čtyři nula, byl jsem moc rád, že jsem si alespoň tu chvilku mohl zahrát.“

O týden dříve před Svozilem se na prvoligové hřiště v Ostravě proti Baníku na několik minut vrátil i slávista Jan Bořil. Ten kvůli problémům s kolenem nehrál zhruba rok a půl.

„S Honzou Bořilem jsme se o tom bavili. S věkem tělo snáší únavu hůř. Nejsme nejmladší, že?“ podotkl Svozil. „Snad jsem si to nejhorší vypil až do dna a už to bude jen lepší. Beru to, jak to je, a cítím se fajn.“

Fanoušci Baníku Ostrava na výjezdu v Olomouci.

Pro Svozila ale nebude snadné vybojovat si znovu místo uprostřed obrany. Tam se usadili zimní posila z Albánie Eneo Bitri, Karel Pojezný a po návratu po zranění dostává příležitost David Lischka. K tomu je na marodce další zkušený stoper Michal Frydrych.

„Do Baníku jsem přicházel v době, kdy tu byl Patrizio Stronati, Kuba Pokorný. V takovém týmu jako Baník si pozici musíte vybojovat. Nikdy neskládám zbraně. Bojuju na sto procent. Vždy chci ukázat, že jsem lepší než ten druhý,“ odmítl Svozil, že by zvažoval jiný post, třeba defenzivního záložníka.

Zdůraznil, že nyní ostravští fotbalisté musejí především zachránit ligu a vyhnout se barážovým příčkám. Pořádně je štve, že navzdory předsezonním předpokladům končí tento ročník zápasy šesti nejslabších celků soutěže.

„Vnímáme to špatně, protože Baník má ambice i fantastickou fanouškovskou základnu. Už jsme ale v této sezoně namluvili dost. Prostě to tak je a my musíme Baník v lize zachránit. Minule s Brnem jsme k tomu udělali důležitý a první krok,“ prohlásil Svozil.

Baník má před sebou ještě čtyři zápasy v nadstavbě, nejbližší v neděli od 15.00 v Jablonci.

Nepomýšlí Svozil, že by přece jen do některého z nich mohl naskočit od začátku?

„To není otázka na mě, ale snažím se pracovat každý týden, protože se fakt cítím dobře. Pokud příležitost dostanu, budu rád. Každopádně sezonu musíme dohrát s co nejvyšším bodovým ziskem. O mě tady vůbec nejde.“