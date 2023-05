Pokornému první mač proti Ostravě zhořkl, teď vyhlíží Spartu

„Je to hořké. V prvním kole hraji proti Olomouci a dostanu tři góly, teď hraji za Olomouc proti Baníku a dostanu čtyři. Nevím, co k tomu víc říct,“ pokrčil rameny. „Ale atmosféra, kterou vytvořili fanoušci, byla neskutečná,“ ocenil téměř třítisícový kotel baníkovců.

Mohlo by se zdát, že Pokorný je poražený, ale opak je pravdou. Na odchodu po čtvrtém kole ročníku vydělal: získal tříletou smlouvu, a zatímco Ostravu čekají o víkendu navzdory ambicím pouze zápasy o udržení v lize, Sigma ze šestého místa proklouzla do skupiny o titul a v neděli se těší znovu na plný Andrův stadion a bitvu s první Spartou.

„Musím to hodnotit kladně,“ kývne. „Když jsem přicházel, nebyla ideální situace. Hned jsem ale viděl, že kluci jsou dobří fotbalisti a že se budeme prát výš. Jsme v elitní skupině, splnili jsme cíl. Pomýšleli jsme ale na víc bodů.“

Sigmě stačilo na šestku pouhých 41 bodů, závěr ročníku pokazila, hlavně poslední tři zápasy zklamala, tudíž do nadstavby nejde v nejlepším rozpoložení. „Poslední zápasy se nám nevyvedly ani výsledkově, ani herně. I když jsme se dostali tam, kde jsme chtěli. Kdybychom je zvládli lépe, určitě by se nám do nadstavby šlo lépe,“ přemítá šestadvacetiletý stoper, který po boku mazáka Beneše získal pevné místo v sestavě a přidal také dva góly.

Ani proti Baníku nepropadl, inkasované branky nešly přes něj.

Hattrickem se zaskvěl urostlý hroťák Tijani. A to mu ještě jeden gól neplatil kvůli ofsajdu.

„Mně se na něj hrálo dobře. Je vysoký, silný, ale s tím si musíme poradit. Takových je hodně útočníků v české lize. Dal nám tři góly a to rozhodlo,“ ocenil Pokorný výkon nedávného parťáka. „Udělal progres. Hostování mu pomohlo. Když se v létě vrátil do Baníku, bylo vidět, že se posunul. Já mu to přeji. Je to poctivý a pracovitý kluk. Padá mu to tam. Bohužel jsme to schytali my.“ Baníku se povedlo skórovat čtyřikrát ze čtyř střel na bránu.

„Rozhodla efektivita. My jsme nebyli moc nebezpeční. Z naší strany to bylo málo,“ uznal Pokorný.

Kyselý návrat do brány tak prožil devatenáctiletý Tadeáš Stoppen, který nahradil chybující jedničku Macíka. Dvěma gólům mohl zabránit, úžasní fanoušci Baníků na severní tribuně za jeho zády křepčili.

„Křest ohněm zažil už v Plzni. Tam taky bylo hodně lidí a Tadeáš to zvládl skvěle. Teď jsme mu moc nepomohli. Na balon si ani pořádně nesáhl. Snažili jsme si pomoct navzájem, ale nestačilo to,“ podotkl Pokorný. Čelil jinému Baníku, než který opouštěl. Změnili se trenéři i hráči. „Snad kromě managementu se změnilo vše. Zůstal jen trenér gólmanů. Ale nemyslím si, že je to jiné. Baník byl bojovnější a silnější. Tak, jak hrál, když jsem tam byl já. Na nás to platilo.“

S čím sigmáci půjdou do nadstavby? Na čtvrté místo zaručující předkolo Konferenční ligy kvůli špatnému finiši ztrácí propastných sedm bodů. „Je to hodně. Máme ale vzájemné zápasy s našimi soupeři. Věřím, že ještě nějaká šance je,“ nevzdává se Pokorný.