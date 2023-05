Jablonec vyzve doma Baník. Prolomí Severočeši sérii bez vítězství?

Jablonec zahájil nadstavbu remízou 1:1 na hřišti posledního Zlína, kde na podmáčeném terénu neudržel vedení. V neděli se představí doma na Střelnici, kde v nadstavbě odehraje hned tři duely, první z nich proti rozjeté Ostravě. „Baník teď nabírá formu hlavně v útoku a na lajnách. Tijani, Plavšič, Juroška, Cadu a Fleišman jsou největší silou Baníku. To se budeme snažit eliminovat, ale určitě jsme schopni s ním doma odehrát dobrý zápas a určitě se budeme snažit vyhrát,“ řekl asistent trenéra Tomáš Čížek pro klubový web.

Jablonec je v tabulce dvanáctý, Baník má na jedenácté příčce o dva body více. „Každý bod je důležitý, i ten ze Zlína. Určitě nebudeme chtít bláznit, abychom to úplně otevřeli, že musíme vyhrát, budeme chtít hrát na nulu vzadu a dát gól, který nám přinese vítězství. Výhra by nás relativně posunula z nebezpečného pásma a ještě máme hned další víkend doma Brno, kdy by se to dalo úplně rozhodnout,“ dodal Čížek.

Jablonec s Ostravou v této sezoně neprohrál. Doma remizoval 1:1 a v jarní odvetě zvítězil 2:1. Oba týmy letos výrazně zaostaly za očekáváním a těsně nepostoupily do prostřední skupiny. Baník se po březnové reprezentační pauze zvedl, dokázal porazit Slovácko nebo Plzeň a v prvním kole nadstavby rozdrtil doma Brno 4:0.

„Zkvalitnili jsme defenzivu, soupeři už proti nám nemají tolik šancí. Neděláme už ani tak hloupé chyby při obdržených brankách,“ řekl ostravský kouč Pavel Hapal. „Každý zápas je teď klíčový, dokud to nebude úplně jasné. Nechceme být poslední, nechceme hrát baráž. Osobně si oddychnu, až budeme mít matematickou jistotu.“

Před týdnem měli fotbalisté Liberce úvodní semifinále skupiny o umístění v Budějovicích skvěle rozehrané. Po deseti minutách brankami Olatunjiho a Tupty vedli už 2:0, nakonec však padli 2:3. To je však do odvety „hratelný“ výsledek. V případě jakékoliv liberecké výhry o jednu branku by následovalo prodloužení na 2x15 minut, po něm případně penaltový rozstřel.

„Jsme doma, diváci budou na naší straně a myslím si, že když se dostaneme do vedení, tak to za jejich podpory nepustíme jako tam a postoupíme do finále. Třeba i v prodloužení nebo na penalty,“ řekl liberecký obránce Jan Mikula. „Před rokem jsme v semifinále vypadli s Olomoucí a stejně jsme pak ještě další dva týdny trénovali. Takže teď si chceme kromě tréninku ještě dvakrát zahrát zápas a tu skupinu vyhrát.“ Kvůli červené kartě v minulém zápase nemůže na liberecké straně hrát Červ a na budějovické Čermák.