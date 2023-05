Ostravský kouč Hapal: Klíčoví byli naši fanoušci. Ti nás dotlačili k výhře

„Body jsme potřebovali více než Sigma, protože pořád hrajeme o holý život,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal. „Klíčoví byli naši fanoušci. Ti nás dotlačili k výhře. Atmosféra byla úžasná.“

A skvělá byla i produktivita Ostravských, kteří se v předešlých duelech v koncovce trápili. „Někdy to tak vyplyne, že jste přesnější, kvalitnější a důraznější v zakončení,“ řekl Hapal. „Tijanimu to vyšlo, dal tři góly, klobouk dolů, ale on si to za svou práci zasloužil. Odměněné za svou hru bylo celé mužstvo.“

Výrazný byl i záložník Srdjan Plavšić zejména svými náběhy za obranu. „Říkáme to celý měsíc, má vynikající formu. Vrátil se ke hře, jakou předváděl na podzim,“ uvedl Pavel Hapal. „Je to rozdílový hráč, všichni se na něj chystají, ale nebyl to jen on. Na hřišti utkání odmakali a odjezdili všichni. O to více nás mrzí, že nedohrajeme sezonu v klidu. Bod nám chyběl do střední skupiny. Ale věřím, že Baník v příštích sezonách bude úplně jinde.“

Baník bude kromě Brna hrát doma také s Teplicemi (21. května, 15.00) a Pardubicemi (28. května, 17.00). Venku se utká s Jabloncem (14. května, 15.00 a Zlínem (24. května, 19.00).