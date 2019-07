Čistých kont si moc vážím, říká opavský Fendrich. Už má dvě

Co říkáte tomu, že jste dosud nedostal gól?

Moc si toho vážím. Ale není to jen moje práce, je to zásluha celé obrany, celého mužstva. Kluci mi hodně pomáhají při standardních situacích, kdy odhlavičkovali spoustu balonů a podobně. Je to hezký pocit, mít po dvou kolech nulu. Jedeme však dál s pokorou.

Příbramští sedmkrát vystřelili přímo na vaši branku. Byly jejich střely nepříjemné?

Bylo jich poměrně dost, více než minule v Budějovicích, ale na druhou stranu nebyly tak nebezpečné jako tam. Všechny byly takové, které by měl gólman chytat.

Jenže vaše zákroky byly obzvlášť důležité, protože z jediné střely jste nakonec rozhodli.

Jo, tak nějak jsem doufal a věřil, že ten jeden gól dáme. A bylo hodně důležité to vzadu udržet. Jsem nesmírně rád, že se to povedlo.

Před sezonou se vaše mužstvo částečně obměnilo, ale obrana zůstala stejná, což je důležité, že?

Ano, přijde mi, že v defenzivě nám to jakž takž funguje. Ale samozřejmě může přijít zápas, který nás přesvědčí o opaku, přestože doufám, že to tak nebude. V útoku se přece jen sehráváme, tam nám to trošku drhne a není tam taková souhra a kvalita, jakou bychom potřebovali. Snad se v útočné fázi zvedneme a ukážeme to v dalších utkáních.