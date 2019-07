Každého úspěchu si vážíme. Jsme schopní hrát lépe, tvrdí opavský trenér

„Cením si toho,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký. „Jsme malý klub, takže si vážíme každého úspěchu, ale víme, co nás teď čeká za soupeře. Snad jsme se těmi výhrami dobře odrazili.“

Opavští v neděli od 16.30 hrají v Mladé Boleslavi a v pátek 2. srpna od 18.30 hostí Baník Ostrava a 11. srpna (16.30) nastoupí v Jablonci.

Ivan Kopecký upozornil, že poté, co před sezonou odešli útočník Tomáš Smola a záložník Jakub Janetzký, se mužstvo s novými hráči stále sehrává. „Není to pro nás jednoduché, ale jsem rád, že do hry dostáváme i mladého Šulce a že nastupuje i Filip Souček.“

„Vážíme si každého úspěchu. Všichni cítí, že jsme schopni hrát lépe.“ Ivan Kopecký, opavský trenér

Záložník Pavel Šulc přišel na hostování z Plzně a Filip Souček je odchovanec klubu, který už naskakoval do hry i v závěru minulé sezony. A kouče těší i to, že hru dokážou oživit fotbalisté z lavičky jako minule proti Příbrami Souček, Stáňa a Bernadina.

„Pořád je však vidět, že fotbalisté, kteří přišli, se s ligou seznamují, jako třeba Renda Dedič. Má dobrý charakter, je pracovitý, inteligentní, což je předpoklad, aby se zlepšoval, aby nám svou výškou při nákopech pomohl.“

Dedič hned ve svém druhém prvoligovém duelu dal gól. „To je pro útočníka důležité, ale víme, že v útočné fázi musí přidat nejen on, ale i ostatní hráči,“ uvedl Kopecký. „V přechodu do útoku máme momenty, které nejsou špatné, ale nedotáhneme je do konce.“

Trenér je přesvědčený, že herně se Opavští budou zlepšovat. „Všichni cítí, že jsme schopni hrát lépe,“ podotkl.

Připomněl, že alfou a omegou fotbalu je útočná hra. „Musíme se ale odrazit od dobré organizace v obraně. Vše se snažíme pilovat na tréninku. Pořád máme nedostatky, ale když vidím snahu hráčů, musíme je podpořit, ne kritizovat,“ řekl Ivan Kopecký.