Znovu neudrželi vedení. Mohli jsme se odpoutat od spodku, mrzí Opavany

Nejprve zůstal Kliment volný u pravé tyče a v 87. minutě Sadílek hlavičkoval k levé tyči.

„Mohlo to být jedno z našich stěžejních utkání v boji o záchranu, ale od prvních minut byla vidět kvalita soupeře,“ řekl opavský trenér Alois Skácel.

Duel Opavským opět nevyšel. Věří ještě vůbec v udržení?

„Tím, že jsme utkání nezvládli, není konec. Ještě je před námi devět zápasů a v nich se budeme snažit bodovat co nejvíce,“ odpověděl Skácel. „Mohli jsme se však odpoutat od spodku ligy a dotáhnout se na soupeře nad námi. Potřebovali jsme, aby z kluků trochu spadla ta tíha, protože pracují výborně.“

Záložníka Lukáše Kaniu aspoň potěšil gól, jelikož byl jeho první v nejvyšší domácí soutěži. „Je však škoda, že jsme utkání nedotáhli do vítězného konce,“ povzdechl si.

Proč? „Slovácko potvrdilo, že má formu, že se mu daří,“ řekl Kania. „My jsme nepřestali hrát, snažili jsme se tvrdě bojovat, nechali na hřišti všechno, ale nestačilo to.“

Trenér Slovácka Martin Svědík litoval nevyužité šance v prvním poločase. „Měli jsme čtyři pět tutovek,“ připomněl. „Ve druhé půli soupeř změnil rozestavení, ale nezabrzdilo nás to, i když jsme se do šancí dostávali už hůře. Cením si toho, že jsme stav otočili, za to hráče chválím.“

Slezský FC dosud nastupoval s tříčlennou obrannou řadou. Tentokrát vsadil na čtyři beky. „Chtěli jsme to zkusit. Celý týden jsme na tom pracovali a v mnoha pasážích bylo vidět, že jsme udělali dobře,“ podotkl Alois Skácel.

Trenéři přitom původně rozestavení měnit nechtěli, jak říkal kouč Radoslav Kováč po minulé prohře v Praze se Slavií 0:4. „Přehodnotili jsme to a bylo to ku prospěchu. Dneska už víme, že můžeme využívat obě varianty,“ dodal Alois Skácel. Opavští se však stále musejí vyrovnávat s velkou marodkou i tresty. Proti Slovácku jim chyběli zejména obránci Kulhánek a Didiba, záložník Hellebrand a útočník Čvančara.

„Chyběli nám, ale třeba naše obrana v tomto složení hrála poprvé a líbila se mi, až na pravou stranu, kde byl Harazim nervózní a neodehrál to, co jsme si představovali,“ řekl Skácel.

Zato poprvé od prvního kola, kdy se zranil, do hry naskočil obránce Josef Hnaníček. „To je výborná zpráva,“ těší Aloise Skácela. „Pepa nám chyběl svými zkušenostmi a herním přehledem.“