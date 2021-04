Covid nás trochu rozebral zevnitř, přiznal Jurečka ze Slovácka po obratu

Loni Slovácko v Opavě remizovalo 1:1 a tentokrát ve 25. kole první ligy zvítězilo 2:1. Přitom ještě v 72. minutě prohrávalo...

„Bylo to podobné jako minulý rok. Po tom gólu, co jsme dostali, jsme si na to vzpomněli a o to více jsme chtěli vyhrát,“ podotkl Jurečka, který přiznal, že měl velké emoce. „Pokaždé to tady pro mě bude nostalgie. Vždyť mám tady pět minut od stadionu byt.“

A dodal, že se moc těšil na skvělé opavské hřiště. „Hlavně ale věřím, že nás ta výhra nakopne, protože máme nyní těžký měsíc. V něm nás čeká sedm zápasů. Jsme šťastni, že jsme stav dokázali otočit. Ukázala se síla týmu.“

Zejména v první půli jste ale zahodili spoustu šancí. Čím to?

Někdy takové zápasy jsou, že to musíte urvat. Když dáte gól, hraje se vám lépe. My jsme však v první půli byli v koncovce bezzubí.

Před gólem Opavy jste trefil tyčku. Co vám chybělo ke gólu?

Petr Reinberk viděl, jak jdu za obranu, a dal mi tam fantastický balon. Důležité bylo, abych prvním dotekem netrefil gólmana, což se povedlo, a z těžkého úhlu jsem se snažil trefit bránu. Bohužel to skončilo na tyčce. Škoda pro mě, ale tři body jsou důležitější.

Velkou šanci jste měl i v prvním poločase, že?

Tam jsem trochu zazmatkoval. Měl jsem být klidnější. Trefil jsem jen střed branky místo toho, abych střílel trochu doleva, nebo doprava.

V této sezoně jste vstřelil čtyři góly. Tři z nich, když jste do hry naskočil až v jejím průběhu. Nesedí vám pozice střídajícího hráče více?

To je otázka. Dneska jsem měl šance vstřelit gól. Nevyšlo to. Každý zápas je jiný a neberu to tak, že pozice žolíka nebo střídajícího hráče je pro mě lepší.

Otřásl vámi opavský gól v 63. minutě?

Určitě to trochu s týmem otřese. Navíc, když jsme celý zápas měli převahu a z jednoho brejku dostali gól. To je vždy nepříjemné, ale podařilo se nám během deset minut vyrovnat a už jsme věděli, že neprohrajeme.

Na podzim jste většinou zápasy, v nichž jste prohrávali, nezvládali. Co ten nynější obrat ukázal o vašem mužstvu?

Je vidět, že pořád jdeme dopředu. Znát to je i na tréninku. Jsme o krok dál než minulou sezonu. Tým je dobře nastavený. Jsme na dobré cestě uhrát nějaké solidní umístění...

Věříte, že se probojujete do evropských pohárů?

Našlápnuto máme dobře, ale duben bude pro nás velká zkouška. I s ohledem na to, že jsme po covidu. S nějakými závěry bych počkal až na začátek května.

Má covid nějaké následky?

Sám na sobě cítím, že to není stoprocentní. Covid nás trochu rozebral zevnitř, ale po něm jsme zvládli dva těžké zápasy s Baníkem (2:1) a teď v Opavě. Každým tréninkem a zvyšující se zátěží půjdeme nahoru.

Už v úterý hrajete dohrávku v Olomouci. Budete připraveni?

Vrací se Navrátil, takže uvidíme, jak trenér postaví základní sestavu.