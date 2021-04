Slezské derby slibuje vypjatý boj. Pozor na Opavu, varuje Smetana

„Bude to mnohem těžší zápas než s Příbramí,“ zmínil ostravský trenér Ondřej Smetana minulou domácí výhru 5:0. „Je to derby a přijede připravenější mančaft než Příbram. Náročné to bude i psychicky, Opava bude nažhavená.“

Ostrava vs. Opava Online reportáž v sobotu od 16 hodin

A soupeře podle Smetany požene dopředu i stále žijící naděje na záchranu. „Opavští sice nejsou produktivní a doplácejí na individuální chyby, ale předvádějí líbivý fotbal. Dokážou být nebezpeční. Rozhodně nic nepodceníme,“ zdůraznil.

Baník se pořád nemůže chytit střelecky. „Do šancí se ale dostáváme, takže věřím, že góly přijdou. Fandové, i když nemohou na stadion, musejí vidět, že dřeme, protože jim máme co vracet,“ řekl Ondřej Smetana.

„V derby se většinou mažou rozdíly,“ upozornil opavský trenér Radoslav Kováč. „Je to o aktuální odvaze, touze a disciplíně. To vše ale ukáže až samotný zápas.“

Kováč dodal, že Baník je silový a soubojový mančaft. „Minule hrál velmi dobře v Liberci, kde měli vyhrát. Musíme si dávat pozor na jejich útočnou sílu, standardky. Na hrotu je Zajíc, pod ním hraje velmi dobře Tetour, křídla taky.“

Opavští mají stále potíže se zdravotním stavem hráčů. „Mimo jsou Hellebrand a Čvančara, jehož asi čeká operace kolene,“ uvedl Kováč. „Nemocný byl Didiba. Naopak Kulhánek, který nemohl hrát po vyloučení, je připravený. Pro nás to jsou důležití hráči.“

Weber: od Plzně k Plzni

Při svém prvním angažmá v Karviné trenér Jozef Weber po domácí prohře s Plzní 1:3 u týmu skončil. Po nynějším návratu do klubu bude plzeňský celek jeho prvním domácím protivníkem.

Karviná vs. Plzeň Online reportáž v sobotu od 14 hodin

„Vybavuji si, že tehdy to byl kvalitní zápas. Wágnerovi neuznali regulérní gól na 2:2 a následně jsme inkasovali. Kéž by to v sobotu bylo stejně kvalitní utkání, akorát s lepším koncem pro nás,“ přeje si Weber.

Upozornil, že plzeňské výkony mají vzestupnou tendenci. „Přiznávám, že bych si pro svoji obnovenou premiéru na domácím stadionu přál lehčího soupeře,“ usmál se. „Pokud budeme chtít uspět, musíme podat ještě lepší výkon než minule ve Zlíně.“