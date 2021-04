Chyby nám berou body. Ale pořád věříme, upozorňuje opavský Kania

„Je to škoda,“ povzdechl si Kania, který je v Opavě na hostování z Baníku Ostrava. „Nepohlídali jsme si brejky. Soupeř vyrovnal, když nám míč propadl ke vzdálenější tyči a soupeř (Kliment) tam byl sám. Druhý gól dali (Sadílek) hlavou po dalším centru.“

Prohrávat jste ale mohli už po prvním poločase. A výrazně.

Na začátku jsme měli velké štěstí, že hosté neproměnili tutové šance. O přestávce jsme si řekli, že máme štěstí, takže musíme utkání urvat. Podařilo se nám dát gól, když jsem dostal nádherný balon, ale nestačilo to.

Často jste získali míč, ale hned ho ztratili. Proč?

Už to bylo na hlavu, takový únavný fotbal. Nevím.

Věříte ještě vůbec v záchranu, když na patnácté místo znamenající záchranu ztrácíte šest bodů?

Pořád věříme. Před námi je ještě devět zápasů. Musíme věřit, hrát pořád stejně a vyvarovat se chyb, které nám furt berou body.

Proti Slovácku jste zkusili hrát se čtyřčlennou obranou. Co tomu říkáte?

Za mě to je lepší. Nevím, jak to bude příště, ale vyhovuje nám to tak víc.

V čem?

Když jsme hráli na tři obránce a halfbeky, tak ti jezdili nahoru dolů, a když dostali balon, měli už málo síly. Ten styl hry je pro ně náročný. Pokud hrajeme na čtyři vzadu a čtyři vpředu, můžeme více ohrozit soupeře.

V sobotu vás čeká utkání na hřišti Baníku. Budete moci hrát, když v Opavě jen hostujete?

Zatím netuším. Budu to řešit se svým agentem.

Pokud byste nastoupil, byl by to největší zápas vaší dosavadní kariéry?

To nevím, ale chtěl bych se ukázat. Nic více. Jen je škoda, že nemohou fanoušci do hlediště. Bylo by skvělé zahrát si před nimi, protože na Baník jsem chodil odmalička.