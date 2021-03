Vzpomínky na Opavu nesmažu, říká pardubický Čelůstka

„Nesmíme se tím nechat ukolébat, protože Opavě jde v každém zápase o holý život. Musíme být obezřetní, koncentrovaní a být připraveni na všechno. Počítejme s tím, že to bude boj,“ říká.

Opava vs. Pardubice Online reportáž v sobotu od 14 hodin

Devětadvacetiletý zadák se v posledních dvou zápasech na trávníku objevil pouze coby střídající hráč, proti Opavě by ale teoreticky mohl vyběhnout v základu. Duel totiž pro něj bude speciální. Čelůstka v dresu soupeře strávil čtyři sezony, v roce 2018 se do Pardubic stěhoval právě z Opavy.

„Vzpomínky na Opavu nikdy nesmažu, to za ty roky ani nejde. Pořád tam mám spoustu kamarádů a známých. Jak na hřišti, tak ve vedení,“ říká Čelůstka, který ale dnes už bude stát na druhé straně.

„Chceme vyhrát v každém zápase, takže i do Opavy jedeme s cílem naplno bodovat. Uděláme pro to všechno,“ vyhlašuje Čelůstka.

Zatímco Opava minulou sobotu prohrála 1:3 v Teplicích, Východočeši jdou do zápasu po čtrnáctidenní pauze. Minulý pátek měli hrát se Slováckem, které však odeslaly do karantény pozitivní testy na covid.

„Bylo to nepříjemné, protože jsme se na něco chystali, a den před zápasem jsme se dozvěděli, že nic nebude. Možná nám to ale po Liberci přišlo vhod, uvidíme,“ připomněl trenér Pardubic Jiří Krejčí debakl na severu Čech 1:4. „Pořád to máme v paměti, ale za těch čtrnáct dní se vyčistil vzduch a věříme tomu, že to je jen další ponaučení. Jdeme dál,“ dodal kouč.

Nucená pauza měla pozitivní dopad minimálně na pardubickou marodku, ze které se dostal obránce Filip Čihák, Východočechům bude v Opavě scházet jen vykartovaný bek Michal Surzyn.