Opavští fotbalisté stále nezabrali, ale víra v záchranu je neopouští

„Čekali jsme, že po výhře v Českých Budějovicích (1:0) zareagujeme jinak, ale prohráli jsme s Jabloncem (0:1) a v Teplicích (1:3),“ připomněl kouč. „Od prvního kola hrajeme o vše. Nechytili jsme začátek, moc bodů jsme ztratili doma, a to i v dobře rozehraných zápasech. Víru máme, ale pořád si boj o udržení komplikujeme. Počítat umíme, vidíme tabulku...“

Opava vs. Pardubice Online reportáž v sobotu od 14 hodin

Opavský obránce David Březina potvrzuje, že klíčové je pro mužstvo každé utkání. „Ale všichni máme v hlavách, že to zvládneme. Nemá cenu uvažovat o tom, že to třeba nevyjde,“ uvedl Březina. „Potřebujeme se však zbavit těch někdy až směšných gólů, jaké dostáváme. Pořád to je o boxech, ať už v našem obranném, ale i útočném pásmu, kde strádáme nejen v agresivitě. Přesto věřím, že to zlomíme.“

Kováč byl nejvíce zlomený po domácí prohře s Baníkem 1:2, když výborně rozehrané střetnutí ztratili v závěru. „Teď zlomený nejsem, ale zklamaný velmi,“ podotkl.

Odmítl, že by byl pod rostoucím tlakem od vedení klubu. „Tlak si vytvářím hlavně sám na sebe,“ řekl. „Moc mi záleží na tom, abychom se zachránili, protože je to moc důležité pro tento region.“

Možnost, že by ho šéfové klubu vzhledem k stále neuspokojivým výsledkům odvolali, ho netíží. „Od vedení žádný tlak necítím. A že bych mohl být odvolaný, mě stresuje nejméně. Mnohem více mi vadí, že nedokážeme bodovat.“

Do opavské sestavy se vrátí po karetních trestech obránce Didiba a záložník Tiéhi. „Jsou to kluci, kteří jsou tady jen chvíli, ale jsou našimi absolutně nejlepšími hráči,“ upozornil Kováč.