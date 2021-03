První půle, všechno špatně, ulevil si pardubický obránce Toml

„První půle, všechno špatně. Jak začátek, tak konec. A předvedli jsme hrozivý vstup do zápasu,“ mrzelo pardubického obránce Tomla na pozápasové tiskové konferenci.

Liberec si totiž výhru zajistil již v prvním poločase. Gólman Boháč byl překonán už v první minutě, ale to ještě Rabušic trefil tyč.

První branka na sebe však nenechala dlouho čekat, o pět minut později už se nemýlil Sadílek.

„Místo toho, abychom se po jeho gólu zvedli, tak jsme vzápětí podruhé inkasovali,“ dodal Martin Toml. Liberec dál pokračoval v tlaku na hosty a během následujících dvaceti minut se dvakrát prosadil Karafiát, načež hostující trenér Krejčí reagoval hned trojím střídáním.

Malou naději na zvrat utkání měl hostující David Huf v závěru první půle, ten však neproměnil nařízenou penaltu. „To se bohužel stane,“ přemítal Toml.



Aby toho nebylo málo, po nevyužitém pokutovém kopu se v nastaveném čase trefil za Boháčova záda svým druhým gólem v zápase Sadílek. „Vůbec jsme se nedostali do hry. Neměli jsme souboje, odražené míče, nic,“ zhodnotil první poločas Toml.

Alespoň do toho druhého vstoupily Pardubice o poznání lépe. „Trenér nám říkal, ať to neodevzdáme. Že je to jako jít do nového zápasu, abychom neodjeli s ještě větší ostudou, což se nám celkem povedlo,“ nastínil poločasová témata v šatně Toml.

V padesáté minutě se trefil Huf a na druhý pokus překonal Knoblocha. Zázrak se ale nestal a Liberec tříbrankový náskok udržel.

Drobnou náplastí pro Východočechy může být alespoň to, že 4. března s největší pravděpodobností dojde ke schválení stavby jejich domácího stadionu. Původní návrh se střetl s velkou vlnou nevole jak ze strany fanoušků, tak vedení klubu, politici ovšem na dnešní den slibují nový. „My jako hráči s tím nic neuděláme, zákulisí kolem stavby nemůžeme nijak ovlivnit,“ komentoval Toml.

Už v pátek v 18 hodin se jeho tým v Ďolíčku postaví Slovácku před kamerami ČT2. „Čeká nás těžký týden. Liberec musíme hodit za hlavu, teď už s tím nic neuděláme, musíme se připravit na další náročné utkání, ať to odčiníme,“ řekl Toml.