Na krásu nemůžeme hrát. Ani to neumíme, říká teplický Vukadinovič

Remíza i za horký brambor Bod z Olomouce, bod k dobru ve štvanici za záchranou ligy. Fotbalisté Teplic remizovali 1:1 na hřišti Sigmy a před šestnáctým Brnem, které ruplo 1:2 s Pardubicemi, mají čtyřbodový náskok. „Fotbal je o hlavě a jsem rád, že po facce z úvodu utkání jsme se postavili na nohy a srovnali. Odvážíme bod, který může být v závěru hodně cenný,“ míní trenér teplických sklářů Radim Kučera. Fackou myslel rychlý gól Sigmy už ve 4. minutě, Zifčák skóroval zblízka po rohu. „Zpražilo nás to, zbortilo nám to veškeré taktické plány. Knapíka jsem posunul dopředu, stopery hráli Kučera s Gabrielem. Záložník Kučera už hrál vzadu v prosinci a chtěli jsme to zkusit zase, protože dostáváme hodně gólů. Ale po brance Olomouce jsme to přehodili opět zpátky, protože jsme neměli odražené míče,“ vyměnil Kučera jmenovce Kučeru znovu za Knapíka.

A ještě před přestávkou kouč hostů vystřídal krajního obránce Francouze Droehnleho. „Nebyl si jistý v soubojích, nebránil dobře pozičně. Zápas se mu nevyvedl.“ Ještě v 1. půli mohla Sigma skóre navýšit. „Rozhodla naše produktivita. Musíme dávat více gólů. Vedli jsme, Chytil pak nastřelil tyčku, což byla velká škoda,“ litoval domácí útočník Pavel Zifčák. A tak chvíli po pauze srovnal Vukadinovič, jehož střelu tečoval Beneš do protipohybu brankáře. „Moc šancí jsme neměli. Někteří hráči se zbytečně zbavovali balonu, po hezkém zisku přišla ztráta, posouvali jsme si míč jako horký brambor. Nikdo nechtěl vzít zodpovědnost na sebe,“ cítil Kučera. „Byli jsme roztěkaní, málo jsme se tlačili do koncovky. Naštěstí to jednou na sebe vzal Vuky a se štěstím to tam padlo. Ale bylo toho málo.“ Kolik toho bude ve středu doma s Plzní?