V první chvíli jsem si neuvědomil, že je to gól, popisoval Zifčák

„Rozhodla produktivita. Musíme dát víc gólů. Mojma (Chytil) měl tyčku, to byla škoda. Dostali jsme hned po poločase gól a už se nám nepodařilo další přidat,“ litoval dvaadvacetiletý forvard ze sigmácké líhně.

Olomouc s namočenými Teplicemi jen remizovala. Smolný zápas, litoval Látal

V týdnu se zranil Yunis, věděl jste hned, že budete hrát?

Nevěděl. Trenéři měli nějaké varianty, nakonec to padlo na mě. Snažil jsem se trenérovi i týmu co nejvíc pomoct a odvděčit za důvěru.

Nedávno jste se vracel po zranění, bylo to znát?

Zdravotně i fyzicky se cítím dobře, ale hrál jsem po delší čase, takže jsem se snažil chytit nějakou jednoduchou věcí, soubojem nebo přihrávkou. Myslím, že se mi to povedlo, pak už jsem se cítil jistý a povedlo se mi pár soubojů vyhrát. Zápas jsem si užil, jen škoda, že jsme to výsledkově nezvládli.

Střídavě jste v útoku hráli s Mojmírem Chytilem vedle sebe a pod sebou. Jaké jste měli pokyny?

Věděli jsme, že Teplice mají problémy s balony za obranu. S Mojmou nám to jde, hrávali jsme spolu už v devatenáctce a juniorce, víme o sobě a hrálo se mi s ním dobře. A myslím, že nám to i vycházelo. Potom nás trenér dal trochu pod sebe, ale myslím, že jsme si pořád vycházeli vstříc. Škoda jen, že jsme nedali další gól.

Vaše trefa byla nacvičený signál z rohu?

Zrovna tuhle standardku jsme trénovali s Milanem (Kerbrem - pozn. red.). Ondra tam dal skvělý balon, šel jsem tam na dlouhou nohu s obráncem, tečl jsem to já, ale nějak jsme to tam dotlačili společnými silami s obráncem. Jsem rád, že to tam padlo.

Přitom na trávníku to nebylo znát. Člověk by čekal, že při druhém ligovém gólu v životě budete skákat radostí.

V tu chvíli to bylo takové zmatení. (směje se) V prvním okamžiku jsem si ani neuvědomil, že to je gól, až potom, až kluci přiběhli, tak mi to došlo.

Ve druhé půli už jste šance neměli. Nakolik to ovlivnilo vyrovnání?

Po něm se Teplice ještě více zatáhly, protože pro ně je bod dobrý. My jsme se snažili o gól, ale už se nám tam hůř dostávalo a nemohli jsme pořádně ani vystřelit na branku, bylo tam hodně hráčů. Teplice si to chtěly pojistit, nehnaly se dopředu a spíše se nám snažily znepříjemnit rozehrávku a pojistit si remízu.

Z útoku vypadl Yunis, zraněný je i Nešpor. Vidíte teď pro sebe cestu do základu?

Těžko říct. Budu se snažit, aby mi trenér v dalších zápasech dal zase důvěru, ale to je jen na něm. Mohu se snažit dát ze sebe co nejvíc na tréninku a pak i v zápase.

Na hřišti nejde přehlédnout vaše mohutná postava, berete ji jako výhodu?

Vždycky byla moje největší přednost hra tělem a to se snažím pořád zlepšovat.