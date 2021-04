Olomouc s namočenými Teplicemi jen remizovala. Smolný zápas, litoval Látal

Přitom už ve čtvrté minutě poslal Sigmu do vedení Pavel Zifčák a na hřišti bylo jen jedno mužstvo. Teplice se poprvé s míčem dostaly na dostřel až v desáté minutě, ale to byl jen ojedinělý výpad. „První půle byla solidní, dobrý nástup do utkání. Nastoupili jsme na tři obránce, chtěli jsme soupeře dostat pod tlak presinkem. Začátek se nám dařil, byli jsme v nátlaku, získávali jsme míče. Dali jsme branku a měli jsme další šance,“ souhlasí Látal.

Nejblíž gólu byl ve třiatřicáté minutě Mojmír Chytil, když napřáhl z dálky levačkou a zazvonil na tyč, od níž míč kopíroval brankovou čáru. Chyběly jen centimetry. „Dát Olomouc druhý gól, bylo by po nás,“ měl jasno teplický Vukadin Vukadinović. „Bylo klíčové, že jsme ho nedostali. A ke konci první půle už jsme měli náznaky i v útoku,“ mínil záložník zaskakující v útoku.

A že to byl šťastný tah se ukázalo hned po přestávce, kdy Sigma lehkomyslně ztratila míč a rychlý brejk zakončil střelou Vukadinovič. Míči v cestě do sítě pomohla i lehká teč. „Kučera mi hezky dal balon a hned jsem měl první myšlenku, že když jsem už ve vápně, budu střílet. Beny to tečoval, poslal gólmana na druhou stranu. Troška štěstí, ale někdy je potřeba,“ pochvaloval si.

Toho štěstí bylo asi víc než jen troška, protože to byla jediná střela Teplic na branku za celé utkání. V jeho zbytku už se Severočeši soustředili spíše na bránění bodu. A šlo jim to velmi dobře, domácí už se do vyložené šance nedostali.

„Soupeř nás potrestal z jedné chyby a pak už jsme nebyli schopni zápas obrátit. Kolem sedmdesáté minuty už nám docházely síly. Zifčákovi, který neodvedl špatný výkon, ale dlouho nehrál, i Mojovi Chytilovi. Nejde tak napadat celý zápas,“ všiml si Látal a doplnil: „Připadalo mi, že jsme gól dali brzo a přišlo uspokojení, jako by se nám nemohlo nic stát a že dáme Teplicím tři góly. Bohužel tak to nebylo. Některým hráčům chybělo nasazení.“

Tepličtí, kteří se domácí porážkou s Mladou Boleslaví nebezpečně zamotali do sestupových problémů, byli s bodem spokojení. „Náš výkon nebyl optimální. Naštěstí jsme tu jedinou naši střelu na bránu proměnili. Vzhledem k okolnostem jsme za bod rádi, v závěru může být velmi cenný,“ věří teplický kouč Radim Kučera.

Jako legenda Sigmy tak prožil úspěšný návrat na trávník, kde nechal hluboký podpis. „Je to vždycky nostalgie, strávil jsem tu spoustu času. Vzpomínky jsou krásné, mám ale teď jiné starosti,“ přiznal Kučera, jehož tým díky remíze zvýšil odstup na šestnácté Brno na čtyři body.

Už v úterý se Sigma představí v Českých Budějovicích a nepřekvapí, když znovu vsadí na mladé hroty. Nic jiného Látalovi kvůli zraněním Nešpora, Yunise a dalších ani nezbývá. „Marodka je obrovská, je to šílené, tak tak jsme to poskládali a nevím, jestli nebudeme muset sáhnout do béčka. Mládí nás teď ale táhne, jsou to dravci. Chceme po nich agresivitu a to umí, zapojit se jdou i do souboje,“ všímá si Látal.

Otázku budoucnosti v klubu nechal ve vzduchu. „Termín na to nemáme, končí mi smlouva a uvidíme co bude. Jisté věci jsme probírali, k závěru jsme došli. Určitě si ještě sedneme a tohle probereme. Nechme to otevřené, uvidíme, jak to bude pokračovat,“ dodal mnohoznačně.