FK Trosky Teplice: My a zranění? Kritické! A zápas jara se blíží

„Teplice jako klub mají dlouhodobou historii a nikdo se nechceme podepsat pod to, že by se nedejbože spadlo. Nepřipouští si to nikdo, nechceme na to myslet. Ani já. Všichni jsme si vědomi kvality našeho týmu. Kde jsme, tam nepatříme,“ nevidí to černě obránce David Černý.

Jeho skláři jsou čtvrtí od konce dál se čtyřbodovým polštářem před Brnem, které je na sestupové pozici. Včera ruplo 2:4 na Slovácku. „Je uklidňující, že nějaký náskok máme. Chceme Brno udržet na distanc. Možná ho bude svazovat, že když vyhrajeme, utečeme mu o 7 bodů; ten komfort si přejeme. Budeme se o něj rvát. Bude to o nervech,“ tuší teplický trenér Radim Kučera před nedělním zápasem jara.

Už s Viktorií se skláři rvali, ač měli dvanáct absencí včetně vykartovaných Fortelného a Gabriela. Na číslo 13 se to vyšplhalo, když ještě před pauzou kvůli zranění střídal Tomáš Kučera, znovu skvěle zaskakující na pozici stopera. „Z kluků vypadal nejlíp. Jel na vyšetření kotníku, modlím se, ať to není nic vážného. Ale mám obavu, že to bude na delší čas,“ strachoval se Kučerův trenérský jmenovec Kučera.

Hlavně v 1. půli Teplice favorita zmáčkly. Pak se hosté probrali a po hodině hry rozhodla šťastná, střídajícím Ljevakovičem tečovaná střela, kterou vyslal z dálky stoper Kaša.

„Smolný gól. Jsme zklamaní, i bod by nám pomohl. Asi trošku zapracovala hlava, že můžeme s Plzní uhrát bod, podvědomě jsme se stáhli a přestali jsme být tak odvážní. Sami jsme se dostali pod tlak,“ litoval Černý, který dvakrát zahrozil: „Byli jsme v 1. poločase lepší, gól jsme si zasloužili, i mně by psychicky ten první ligový pomohl. Nechci říkat, že mi to není přáno, musím zabrat víc, aby přišel. A nedělat si z toho hlavu.“

Z kádru sklářů zbyly trosky, trenér Kučera nemá ani jednoho klasického útočníka. „Což je limitující. Bohužel finální fáze našich útoků byla žalostná. Přitom za odvahu a poctivost by si kluci bod zasloužili,“ mínil. „Situace se zraněními je kritická. Problém to je, ale vymlouvat se na něj nechci.“

Naopak, i v okleštěné sestavě si Teplice vysloužily chválu plzeňského trenéra Adriana Guľy: „Na to, v jaké jsou Teplice situaci, je jejich herní projev solidní. Radim (Kučera) jde do solidního rizika, snaží se tvořit, hrát fotbal, být konstruktivní. Víme, že můžou být ještě silnější, neměli Mareše a další. O to ostražitější budeme příští týden v semifinále poháru.“

Ještě předtím čekají oba celky klíčové víkendové bitvy v lize, Plzeň se Slováckem a Teplice v Brně.

„Tlaky jsou na nás od doby, co jsem přišel, když jsme měli šest bodů. A budou až do konce sezony. Když to v Brně zvládneme, budeme mít klid, ale pak ještě chybí pět zápasů, tři máme doma. V Brně se nerozhodne, bude potom ve hře ještě porce patnácti bodů,“ uvědomuje si kouč žlutomodrých Kučera. V Brně bude postrádat i čerstvě vykartovaného kapitána Moulise. „Věřím, že se už připojí někdo ze čtveřice Mazuch, Vondrášek, Mareš, Shejbal. Ale vrací se po delší době, musíme být citliví. A ne po nich chtít, ať to po takové pauze vezmou hned na sebe.“