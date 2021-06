Fotbalisté Olomouce vstoupí v pondělí do přípravy už s Vaněčkem. Dorazí i Růsek?

A nemusel by být sám. Podle informací MF DNES se chystá Sigma posílit útok ještě jednou. Z Brna má na Andrův stadion zamířeno forvard Antonín Růsek. „Zatím není nic hotové, takže to nechci komentovat,“ sdělil však sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.



Olomoučanům loňský ročník nevyšel podle představ. I přes dobrý úvod sezony skončili až devátí a zejména v koncovce to útočníkům příliš neklapalo. „Sigmu sleduji pravidelně a musím říct, že deváté místo bylo pro kluky smolné. Nikdy jsem snad neviděl tým, co měl tolik remíz. Věřím, že kdyby byli gólovější, mohli hrát o poháry,“ vytušil David Vaněček.

Jeho příchod na Hanou je tak logickým vyústěním situace. Hroťák Jakub Yunis si vážně poranil vazy v koleni a minimálně do příštího jara si nezahraje. A Sigma chladnokrevného snipera hledá dál. O roli útočníka číslo jedna se poperou také dvaadvacetiletí odchovanci Mojmír Chytil a Pavel Zifčák, kterým by spolupráce s ostříleným Vaněčkem mohla svědčit.

Přátelské zápasy Olomouce 26. června vs. MFK Vyškov, 10.30 Slatinice

3. července vs. FC Zbrojovka vs. Brno, 10.00 Slatinice

3. července vs. ŠKF Sereď, 15.00 Slatinice

7. července vs. MFK Tatran Liptovský Mikuláš, 11.00 Slatinice

10. července vs. FC Midtjylland, Opalenica

11. července vs. Zagłębie Lubin, Opalenica

16. července vs. MZKS Arka Gdynia, Opalenica Start ligy:

24. července vs. Sparta Praha, Generali Česká pojišťovna Arena



„Kluci mají velkou kvalitu, byť jsou na začátku kariéry. Já už mám něco odkopáno, takže se budu snažit jim nějaké zkušenosti předat. Hlavně ale doufám, že si budeme vyhovovat na hřišti,“ pronesl třicetiletý útočník, který do Olomouce přestoupil z maďarského celku Diósgyőri.



Předtím v Maďarsku kopal za Puskás Akadémii, kde se potkal s bývalým sigmákem Jakubem Plškem. „S Kubou jsem se do našeho společného angažmá vůbec neznal, ale hned po přestupu jsme si zavolali, já už v Akadémii totiž hrál, tak chtěl vědět, do čeho jde. Před prvním tréninkem dokonce strávil noc u mě,“ vzpomíná Vaněček.

V uplynulé sezoně se chystal na pohárové zápasy v Evropě, ambice mu ale překazil koronavirus. Hned dvakrát. Pokaždé měl sice bezpříznakový průběh, kvůli maďarským pravidlům ale musel obcházet testy a vynechat čtyři týdny tréninku.

„Je těžké do toho znovu naskočit, ale bohužel testy vyšly pozitivně. Den před prvním prokázaným testem jsem si byl zaběhat a cítil jsem se naprosto v pořádku a ráno jsem byl pozitivní. Nechápu to, zejména pro psychiku to bylo velmi náročné období,“ neskrýval Vaněček zklamání. A tak si pohárové tužby bere s sebou do Olomouce. „Sigma je ambiciózní klub, který má na to, aby hrál o poháry. A já věřím, že se do nich probojujeme,“ hecuje.

Antonín Růsek v brněnském dresu

Na Hané podepsal dvouletou smlouvu, rozhodující byl podle něj přístup Ladislava Mináře a zájem trenérů. „Jednak jsem rád, že jsem se vrátil do Česka, ale jednak jsem snad nikde nezažil tak hladké jednání jako s Ladislavem Minářem. Hotovo bylo snad do dvou týdnů. Jsem rád, že jsem tady,“ usmíval se Vaněček, kterého Sigma lanařila už v roce 2019, když kopal za Teplice.



Ze severu Čech si nakonec vyjel plnit zahraniční sny do Skotska. V Hearts se mu ale fotbalový styl nelíbil. „Ve Skotsku to je o tom nakopnout balon co nejvíc dopředu. V celé lize jsou snad jen tři týmy, co hrají jinak, kombinačně,“ pravil.

Se spoluhráči se Vaněček ještě nepotkal. První příležitost bude mít v pondělí na začátku letní přípravy, přesto pár hráčů z mančaftu zná. „S Alešem Mandousem i Martinem Sladkým jsme vyrůstali v Plzni, s Martinem už jsem si vyměnil pár zpráv. Z Teplic znám i Radima Breiteho,“ řekla nová akvizice Sigmy.



Vaněček se v prvním zápase v modrém dresu představí už za devět dní, kdy Olomouc na hřišti ve Slatinicích nastoupí k prvnímu přípravnému utkání proti Vyškovu. Na stejném hřišti pak postupně vyzve ještě Zbrojovku Brno, ŠKF Sereď a MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Následně Sigma odcestuje na soustředění do Polska. U sousedů sehraje přípravné zápasy s dánským Midtjyllandem a dvěma polskými soupeři – Zagłębie Lubin a MZKS Arka Gdynia.

„Už jsem šestý týden doma, takže se těším nesmírně. Chodím sice sám běhat, ale nemůžu se dočkat tréninku s balonem na noze,“ uvedl Vaněček. Stejně tak se těší i na spolupráci s trenérem Václavem Jílkem.

„Z obou stran panuje určitě velké očekávání. Václava Jílka znám už jako trenéra z mládežnické reprezentace. Vždy jsem ho považoval nejen za skvělého trenéra, ale i člověka. Myslím si, že by naše spolupráce mohla být úspěšná. Věřím, že když budu zdravý, budu mít týmu hodně co nabídnout. Sigma má kvality na to být v top 5.“

Sigmáci se ve středu dozvěděli také rozlosování pro nadcházející ročník Fortuna ligy. Nejvyšší tuzemská soutěž pro Hanáky začne v sobotu 24. července. Hned v prvním kole je čeká těžká prověrka, na Letné nastoupí proti Vrbově ambiciózní Spartě. Na Andrově stadionu se modrobílí poprvé představí až o týden později. Poslední červencový den přivítají překvapení uplynulé sezony – Pardubice.

Aktuálního českého mistra Sigma konfrontuje ve třetím hracím kole, kdy se představí na Edenu. Na podzim bude hrát se Slavií hned dvakrát, neboť čtvrtého prosince přijedou sešívání na Hanou k jarní předehrávce.