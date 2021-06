Olomoucké úkoly Růska: zvýšit útočnou konkurenci a hlavně sázet góly

Stává se tak čtvrtým do party útočníků. „Existuje víc variant, jak můžeme hrát. Zifčák eventuelně nastupuje i z křídla, Chytil se může objevit na podhrotí. Naskýtá se i formace se dvěma hroty, to je na trenérovi. My jsme každopádně rádi, že se nám povedlo přivést dva útočníky,“ prohlásil sportovní manažer SK Sigmy Olomouc Ladislav Minář s tím, že právě v útoku měli Hanáci v loňském roce problémy.

Olomouci se povedl skvělý přestup. Podle informací MF DNES vyšel Sigmu transfer na třináct milionů korun. Nejproduktivnějšího hráče sestupující Zbrojovky rok lanařil ostravský Baník, sedmigólový střelec uplynulého ročníku ale zamířil na Hanou.

V médiích se objevují spekulace, že jeho přestup měl spolufinancovat bývalý spolumajitel klubu Josef Lébr. „Se Zbrojovkou Brno jsme se dohodli, že nebudeme sdělovat bližší podrobnosti transferu,“ řekl však neurčitě Ladislav Minář.



A podle hráčova agenta Viktora Koláře bylo rozhodující Růskovo rozhodnutí. „Sigma v čele s trenérem Jílkem o Tondu velmi stála. On si ji nakonec sám zvolil,“ nastínil Kolář přestupová jednání.

Růsek se do Olomouce stěhuje jako dvojnásobný nejlepší střelec Zbrojovky, byť mu k dosažení této mety v uplynulém ročníku stačilo pouze sedm přesných zásahů. A jeho úloha bude jasná. Zvýšit útočnou konkurenci a hlavně sázet góly. „Samozřejmě v ofenzivě asi bude přetlak a možná někdo odejde. Záleží, jak se kdo ukáže v přípravě,“ poznamenal Minář.

A u Růska se očekává, že se představí ve vší parádě. V posledních třech kolech Fortuna:ligy zaznamenal tři branky a formu si bude chtít přenést i do nového působiště. „Vzhledem k příchodu Václava Jílka se nebude měnit styl hry Sigmy a tenhle kombinační, technický a rychlý fotbal by mohl Tondovi sedět víc než silové pojetí Baníku. Má velkou šanci probojovat se do základu, ale musí to být podložené výkonnostně a musí to opravdu chtít,“ sdělil jeho dřívější kouč z dorostu a později i brněnského áčka Pavel Šustr, který Růskovi otevřel dveře do dospělého fotbalu.

Tam se zatím mladý útočník prezentoval velice dobrým výběrem místa a kvalitním výskokem. Jeho velká přednost je hlavně převzetí míče z první. Téměř sto devadesát centimetrů vysoký forvard je na svou výšku dobře rychlostně vybaven a má kvalitní i první dotek. Mladý a nadějný fotbalista tak do Olomouce může přinést přesně to, co Sigma potřebuje, aby mohla pomýšlet na vyšší patra v tuzemské fotbalové smetánce.

„Každý hráč má nějaké chyby, nikdo není dokonalý. Spíš bych vyzdvihoval jeho kvality, neduhy nebudu vytahovat,“ sdělil o svém bývalém svěřenci Pavel Šustr.

Ke 106 startům za Brno přidal také 69 utkání v mládežnických reprezentacích a loni v září nastoupil při covidové krizi i za dospělý národní tým, shodou okolností právě na Andrově stadionu v Lize národů proti výběru Skotska.

Olomoucká Sigma je letos na přestupovém trhu aktivní a vedení chce dokončit ještě minimálně jeden přesun. Ve Zbrojovce má natrvalo zůstat Jiří Texl a druhým směrem se pravděpodobně bude stěhovat defenzivní záložník Jan Sedlák. „Momentálně o tom jednáme. Možná se i dohodě blížíme, ale je to fotbal. Dokud není nic podepsáno, nic není hotové,“ komentoval další případnou změnu v kádru Minář.

Kromě Greššáka bude Sigma v přípravě na post defenzivního štítu zkoušet i prostějovského Solomona Omaleho. A zdaleka se nejedná o kompletní výčet hráčů, kteří se budou nově hlásit trenéru Václavu Jílkovi na začátku letní přípravy.

Po hostování a neuplatněné opci se z Belgie vrací Václav Jemelka. Ten se sice nechal slyšet, že by rád zůstal v zahraničí, na žádnou nabídku ale zatím nekývl. Sigmě se tak rýsuje zajímavý tým. A až sezona ukáže, co z něj trenér vyždímá.