Olomouc posílil útočník Vaněček. Jílek je skvělý trenér, těší se na spolupráci

Sigma věří, že konečně našla útočníka schopného dát kolem deseti gólů za sezonu. Příchodem Vaněčka reaguje i na zranění Jakuba Yunise, jenž po operaci kolena vynechá podzimní část ligové sezony. V té skončené byl nejlepším střelcem Hanáků, kteří skončili devátí, záložník Pablo González se sedmi zásahy. Útočníci Nešpor se Zifčákem se prosadili třikrát...

„Po uplynulé sezoně jsme cítili potřebu získat hrotového útočníka. To se nám podařilo. Davida jsme sledovali dlouhou dobu, je to kvalitní hráč. Věříme, že se mu bude v Sigmě dařit,“ přeje si sportovní manažer klubu Ladislav Minář.

O Vaněčka stál už před dvěma a půl lety, tehdy však plzeňský odchovanec upřednostnil první zahraniční štaci a z Teplic, za které dal v 76 utkáních 24 gólů, zamířil do skotského klubu Heart of Midlothian FC, kde se však vůbec neprosadil. Trenér mu vyčítal špatnou kondici a po půl roce v Edinburghu se vydal do Maďarska.

Angažoval jej ambiciózní Puskás Akadémia FC, ve kterém hrával s exolomouckým záložníkem Jakubem Plškem. Připsal si 44 utkání a patnáct branek. Za Diósgyőri VTK odehrál 15 zápasů, dvakrát skóroval.

„Velmi se těším na novou výzvu. Jsem rád, že jsem se vrátil do Česka. V Olomouci se mi líbí snad úplně všechno, byl jsem projít po centru města a jsem nadšený,“ prohlásil Vaněček. „Pro přestup do Sigmy jsem se rozhodl díky zájmu, který projevila, a také díky korektnímu jednání pana Mináře.“