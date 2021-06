Vytěžili jsme maximum, říká Látal o svém působení v Olomouci

Potěšilo vás, že jste se rozloučil se Sigmou vítězstvím v Liberci?

Za to jsme šťastní, protože jsme do Liberce přijeli bez spousty zraněných hráčů. Vytáhli jsme dva kluky z devatenáctky, další první ligový start měl Hadaš. Bylo to odbojované, v některých momentech jsme měli i štěstí. Jsem rád, že kluci splnili to, na co jsme se připravovali, porvali se ještě a sezonu nezabalili. Kluci ukázali srdce, že za Sigmu mohou hrát. Poskočili jsme na deváté místo.

„Ve spoustě věcí tady nesouhlasím a nelíbí se mi. Nechám si to však pro sebe.“ Radoslav Látal, bývalý kouč Sigmy

Což hodnotíte jak?

Já si myslím, že jsme z mužstva vytěžili maximum. Někdo nás viděl už na pohárových příčkách, protože po desátém kole jsme byli na třetím místě, začátek se nám povedl. Ubily nás remízy v prostředku sezony, kdy jsme ztratili spoustu bodů v závěrech. Tam se lámal chleba, vršek nám odskočil, ale vážně si myslím, že jsme vytěžili maximum. Za poslední dva roky nám prodali hráče za 60 milionů, vytáhli jsme spoustu odchovanců a skončili jsme devátí. Jestli si někdo myslí, že jsme mohli hrát o Evropskou ligu, tak já s ním nesouhlasím. Jsem šťastný, že jsem mohl s těmi mladými kluky pracovat, rádi pracují, jen se v tom musí pokračovat.

Takže ty dva roky v Olomouci hodnotíte kladně?

Nechci to teď hodnotit, mám na to určitý názor, některé věci se mi tady taky nelíbily, ale nechci to ventilovat přes média. Ve spoustě věcí ale nesouhlasím a nelíbí se mi. Nechám si to však pro sebe. Za tu nabídku jsem rád, prožil jsem tady dva krásné roky. Teď se má cesta bude ubírat jiným směrem.

Co potřebuje Sigma zlepšit, aby neměla takové herní výkyvy?

To mě zas tlačíte do něčeho... Na obsáhlejší hodnocení mám čas. Ty dva roky byly těžké, ale zabudovali jsme spoustu hráčů. Odešel nám Zima, Plšek, Jemelka. Ten odešel, zrovna když jsme byli na třetím místě, výborný střední obránce... Velká osobnost pro naše mužstvo. Chyběl nám. Odešel i Falta, to jsou hráči, kteří byli nadstandardní. Museli jsme se s tím vyrovnat. Zapracovali jsme tam Chytila, Daňka, Zmrzlého, Šípa. Myslím si, že o nich ještě uslyšíme.

Jak moc vaše angažmá ovlivnila covidová doba?

Hlavně na začátku covidu to bylo velice složité. Zažili jsme situace, které jsme neznali. Nesměli jsme vstoupit ani do kabiny, na tréninky jsme jezdili už oblečení. Sezona se natahovala. Tohle nezažil nikdo. Konec minulého roku nám nevyšel, byl velice špatný. Teď musíme zhodnotit, jestli to bylo covidem, nebo námi, jak jsme mužstvo připravili. Covidová sezona byla velice těžká a pro trenéry ještě složitější. Nevěděli jsme, na kdy tým vlastně chystáme. Věřím, že příští sezona bude už konečně s diváky a liga bude pokračovat tak, jak by měla.

S kariérou se rozloučil Milan Kerbr, kterého jste si vytáhl k sobě jako asistenta. Bude z něj dobrý trenér?

Je otázka, kde se teď bude Milanova cesta rozvíjet. Přeju mu to nejlepší, ať se rozhodne pro to, co ho bude bavit. Trenéřina není lehká. Je to mladý kluk, ale vidím na něm obrovský elán, chce pracovat, učit se. Věřím, že bude v cestě, kterou si vysnil, pokračovat a bude z něj jednou dobrý trenér.

A kam teď povedou vaše kroky?

Nějaké nabídky mám, přiznám, že s někým jednám. Všechno se teprve rozbíhá. Z tohoto angažmá jsem i vyždímaný.