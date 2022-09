Snad se nám teď uvolnily hlavy, doufá olomoucký Růsek po výhře nad Pardubicemi

Fanouškům Sigmy dost možná problikl hlavou loňský zápas v Jablonci. Prvoligová Sigma vedla od třinácté minuty, ve třicáté navíc dostal soupeř červenou kartu.

Idylka? Kdepak. Nakonec ostudná prohra 1:3. A i z dalších zápasů, kdy hráli Olomoučané v početní výhodě, nebylo patrné, zda je to pro Sigmu pomoc, či přítěž.

Například nepřesvědčivá výhra s Opavou, která srovnala i v deseti a kdy Sigma znovu nabyla vedení až pár okamžiků před závěrečným hvizdem, nebo remíza minulý týden doma s Libercem.

Tentokráte už to ale bylo podle gusta. Olomouc v neděli v pražském Ďolíčku porazila oslabené Pardubice 2:0, přičemž nedovolila soupeři jedinou střelu na bránu.

„Důležitá a cenná výhra,“ ulevil si trenér Sigmy Václav Jílek. Aby také ne. Jeho hoši konečně bodovali naplno. Po pěti protrápených zápasech, v nichž uhráli jediný bod. Právě minulý týden s Libercem.

V Praze začínala 37. minuta utkání, když pardubický Rosa zdánlivě nezákeřně, avšak zezadu, podkopl upalujícího Vodháněla. Sudí Petr Hocek ihned ukázal jedenadvacetiletému Brazilci žlutou kartu.

A až po minutovém ošetření ukázal gestem: „Jdu k videu.“ „Jste se zbláznili, ty vole,“ zaznělo z pardubické lavičky. A to realizační tým Východočechů ještě netušil, s jakým verdiktem se Hocek vrátí. Žlutou odvolal a Rosu nekompromisně poslal do sprch. Úmyslný faul a zezadu. Navíc na achilovku.

„K červené se nechci vyjadřovat. Pro mě přísná, ale neviděl jsem žádné záběry,“ říkal pardubický kouč Pavel Němeček. „Soupeř to měl složité. Myslím si, že to zápasu ublížilo, dneska je tendence k červeným kartám sahat rychle, přijde mi, že se jich rozdává strašně moc,“ přidal Jílek.

„Červenou jsem nečekal,“ přiznal útočník Sigmy Antonín Růsek. „Ale rozhodčí nám to po konzultaci s videem odůvodnil tak, že to nebyl jen klasický hák, ale že došlo i k přišlápnutí achilovky. Určitě to ovlivnilo ráz zápasu. Bylo celkem vedro, takže Pardubickým pak docházely síly rychleji,“ dodal.

Ale stěžovat si nemohl. Je fér přiznat, že i do vyloučení byli Sigmáci aktivnější. Vytvářeli si šance, leč je opět trápila koncovka. „Konečný výsledek mohl být daleko vyšší. Měli jsme skutečně velké množství šancí, několik tyček, ale nechci snižovat kvalitu soupeře,“ pravil Jílek.

Nakonec se dočkal ještě v první půli, respektive v jejím nastavení. Stoper Jakub Pokorný ještě ani nemá v Olomouci zařízené bydlení. Před týdnem si odbyl sigmácký debut a hned při svém druhém startu se zapsal na listinu střelců. Chvátal rozehrál standardku nakrátko s Breitem, načež z křídla nacentroval na zadní tyč. Růskova žabička skončila jen na tyči, ale příhodně se odrazila pro Pokorného, jenž se ve výskoku z jednoho metru už nemohl mýlit.

„V Hradci břevno, včera dvě tyče. Aspoň, že tu jednu Poky dorazil,“ usmál se Růsek, který v druhém poločase přidal kýženou pojistku. Něco, co Sigmě vždy při vyloučení soupeře enormně chybělo. Breite vyvezl míč z vlastní poloviny, narazil si s Navrátilem a pak před vápnem předložil míč Růskovi, který jej po zpracování levou šajtlí procedil skrze nohy Markoviče. „Určitě to ze mě spadlo. V hlavě mě to tížilo, doufám, že jsem to zlomil,“ okomentoval Růsek svůj ukončený střelecký půst od začátku ligové sezony.

„Po půli to bylo z naší strany hodně opatrné. Pardubice se snažily zaměřit na defenzivu a hrát na protiútoky, takže to pro diváka moc záživné nebylo,“ věděl Jílek.

Sigma nechala Pardubice na posledním místě a sama si připsala toliko potřebné body. „Byli jsme si vědomi, že se hraje takříkajíc o šest bodů. Musím kluky pochválit, přístup byl v pořádku,“ sdělil Jílek.

Příští týden je doma čeká mistrovská Plzeň. „Jsme nepříjemné mužstvo, co se presinku týče. Ale v efektivitě se trápíme, díval jsem se na statistiku a v tomto jsme poslední. Plzeň by s našimi šancemi vyhrála snad 6:0,“ myslí si Jílek.

K dispozici už bude mít Denis Ventúra, který se po delším zranění v neděli dostal do hry po šedesáti minutách. „Je to hráč, který by nám ohromně pomohl,“ říkal na jeho adresu Jílek v uplynulém týdnu.

„Určitě nebudeme mít tolik gólových příležitostí Čekám těžký zápas, ale máme se od čeho odpíchnout,“ míní Růsek. „Snad se nám uvolnily hlavy!“