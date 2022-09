Toml v Pardubicích skončil. Klubu odvedl cenné služby, říká ředitel Zavřel

„Měli jsme s Martinem dohodu, že pokud se nedostane do základní sestavy a bude mít zajímavou nabídku, uvolníme ho. To teď nastalo — rozvázali jsme smlouvu, rozešli se jako přátelé a budeme mu držet palce v další fotbalové kariéře,“ uvedl pro web FK Pardubice Vít Zavřel, jeho sportovní ředitel.

Odchovanec Sparty tak Pod Vinicí odkopal dohromady tři a půl sezony. Pardubice si jej zkraje roku 2019 vyhlédly v Mladé Boleslavi, kde byl nechtěný.

V nadcházejících dvou ročnících ve druhé, resp. první lize, kdy už měl pevné místo v defenzivě, Toml odehrál všech 64 zápasů při kompletní minutáži. V loňské sezoně přidal dalších sedmadvacet prvoligových startů a v té letošní pět.

Ač bek, za svoje působení v týmu vsítil i čtyři druho- a tři prvoligové góly, když se se svojí statnou postavou dokázal dobře orientovat zejména ve standardních situacích a zakončovat nejen hlavou, ale i nohama.

Pardubický Martin Toml slaví se spoluhráči gól v duelu s Olomoucí.

Pardubičtí fanoušci si však jistě vybaví, jak v postupové sezoně skóroval taky po sprintu přes půl hřiště s narážečkami od spoluhráčů. Tomlova pozice v týmu se začala horšit v uplynulém ročníku. Ze stopera ho časem vytlačili Čihák, Hranáč a Pojezný.

Jeho herní sebevědomí šlo očividně dolů a chyby se kupily. Na začátku probíhající sezony se do základu dostal vlastně z nouze; trenéři vedle příchozí posily Vlčka neměli až do návratu Hranáče a jeho uzdravení jinou alternativu. Pohodě a stabilitě někdejších výkonů se ale Toml už nepřiblížil, vršil další minely a nový dočasný kouč Němeček jej nepostavil ani v jednom ze dvou utkání, která dosud s „áčkem“ absolvoval.

Neznamená to ovšem, že by v klubu zapomněli na Tomlovy zásluhy a příkladný charakter. Vždyť kdysi v Boleslavi dokonce oželel dvě výplaty, aby do Pardubic mohl jít.

„Martin odvedl klubu cenné služby, je navždy podepsaný pod postupem do ligy a to, že v postupové sezoně, i v té první ligové, odehrál plnou porci minut, dokazuje, že je to kvalitní hráč,“ sdělil Zavřel.