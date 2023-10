Fotbalisté Olomouce křižovatku vybrali i bez střelců a diváků

Především díky nacvičeným signálům – třikrát sigmáci udeřili ze standardní situace. O všechny góly se postarali obránci, což je unikát.

Skórovali Chvátal, Zmrzlý, Pokorný i Beneš. „Když nemáte útočníky, spolehněte se na obránce,“ usmíval se Jílek, když na pozápasové tiskové konferenci dvacet minut ochotně a věcně odpovídal na dotazy. Ulevilo se mu, dobře věděl, že je potřeba se na rozcestí vydat v sezoně zase správným směrem vzhůru, ač mu chyběla ofenzivní esa i potrestaný brankář Macík.

Přiznejte trenére, měl jste obavy? „Slovo obavy nemám rád. Nepatří sem,“ zavrtěl Jílek hlavou. „Máte respekt k soupeři, vnímáte to a zároveň si jste vědomi, že vám chybí dva klíčoví hráči. Říkali jsme si, kudy najdeme cestu, abychom utkání zvládli. Byla to křižovatka, kam se budou naše ambice ubírat. Kdybychom zápas nezvládli, tak by byl třetí v řadě, což by před repre pauzou nebylo příjemné.“

Robustný Pavel Zifčák na hrotu sice nebyl nebezpečný jako Juliš, ale odvedl kupu práce, udržel težké míče a vyfauloval se na něm prchlivý stoper Karafiát, který do něj opakovaně ve vzdušném souboji vletěl zákeřně kolenem napřed. Nejdřív Zifčákovi uštědřil koňara do stehna, pak herdu do zad a v 72. minutě dohrál. První žlutou kartu dostal zbytečně poté, když vyjel neurvale na pomezního Patáka, jenž odmával jeho faul na Navrátila. „Obě karty úplný nesmysl od něj,“ zlobil se na svého zadáka kouč Marek Kulič.

Vyloučení za stavu 3:0 už ovšem velkou roli nehrálo. Daleko důležitější bylo, že Tomáš Digaňa, jenž zastoupil Macíka, předvedl za nerozhodného stavu dva těžké zákroky. Tohle přesně od gólmana chcete. „Byl výborný,“ kývl Jílek.

Ve středu pole rozdával skvělé pasy Filip Zorvan, našel i rozpumpovaného pravého beka Juraje Chvátala, který obešel Fulneka a krásnou individuální akci zakončil utaženou střelou slabší levou nohou na bližší tyč. Ve 26. minutě tím rozpoutal ohňostroj olomouckých obránců.

Jílek vypíchl také přínos Breiteho. I díky svému statečnému srdci si tentokrát Hanáci nenechali jen naložit, ale byli dotěrní a neváhali už na půlce zastavit útoky v zárodku taktickými fauly.

I proto nelehký úkol splnili a také po 11 kolech jsou nalepení na ligovou top trojku.

Jílka však mrzelo, že zatímco předchozí výbuch 0:3 s Baníkem vidělo na Andrově stadionu deset tisíc diváků, sobotní vítězství 4:0 ani necelé tři tisícovky.