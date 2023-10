Obavy sem nepatří. Trenér Jílek o marodech, faulech, brankářích i taktice

Přiznejte, měl jste obavy, jak zápas s rozjetou Mladou Boleslaví zvládnete bez útočných es?

Slovo obavy nemám rád. Nepatří sem. Máte respekt k soupeři a zároveň si jste vědomi, že vám chybí dva klíčoví hráči. Říkali jsme si, kudy najdeme cestu. Kdybychom utkání nezvládli, tak by bylo třetí v řadě, což by před repre pauzou nebylo příjemné. Snažili jsme se co nejvíce tlačit na to, aby se aspoň jeden vrátil, ale už od čtvrtka jsme si byli vědomi, že to nezvládnou.

4. místo patří Sigmě v lize, z 11 zápasů vyhrála 7, je bez remízy

Jaký byl tedy váš plán B?

Udělali jsme změnu v herním systému, přešli jsme zpět na tři stopery. Chtěli jsme být hodně aktivní a zajištění, abychom Kušeje a Solomona nepouštěli do typických brejků. Nebylo to stoprocentní, dvě tři situace tam z toho byly. Jinak to bylo řízené utkání. Záměr se nám povedl. Od první minuty jsme se drželi plánu, vstup byl dobrý, líbila se mi aktivita, byť z toho nebyly příležitosti. Dali jsme první hezkou branku po individuální akci Juraje Chvátala. Potom jsme ale ze své hry trošku ustoupili od třicáté minuty. Neměli jsme sílu na míči, nebyla tam ochota, byla to taková naše klasika. Soupeř si sice nevytvořil šanci, ale měli bychom být silnější mentálně.

Silní jste byli při standardních situacích, třikrát jste udeřili.

Byly dobře sehrané do boxu. Boleslav občas nebrání box důsledně, chtěli jsme se tam dostávat v dostatečném počtu. Vypadl nám Juliš s Vodhánělem, kteří se podíleli na spoustě branek. Jsou to klíčoví hráči do finální fáze a už před zápasem jsme si jasně řekli, že je zápas pro nás strašně důležitý a že rozhodují maličkosti, standardky a důslednost. Neměli jsme to v předchozích zápasech. Zaměřovali jsme se na standardky a kvalitu v přechodu.

Všechny góly dali obránci, což je unikát.

Možná historický zápis. Mohli bychom si říct: Když nemáte útočníky, spolehněte se na obránce. Velkým přínosem pro mužstvo byl i Radim Breite. Typologie tohoto hráče nám chyběla, ukázal proč. Sbíral druhé míče, byl agresivní, měl velké procento vyhraných soubojů. Byl aktivní v nabídce a kvalitní v přechodu. Velmi dobrý návrat kapitána.

Po porážce s Baníkem jste vyčítal týmu, že nedělá taktické fauly, teď se to změnilo i díky němu.

Je to velký rozdíl. Nejsme zákeřné mužstvo, které by dělalo obrovské množství faulů, ale jsou taktické fauly a ty udělat musíte. My jsme je nedělali a byl to také jeden z faktorů přípravy. Kluci to vzali dobře, faulovali v prostorech, které pro nás nebyly nebezpečné, a v případě, že tam byla možnost přečíslení soupeře. Velký posun, míra agresivity je důležitá. Nechceme být mužstvo, které kope jako elektrika a bude faulovat ve všech prostorech na hřišti.

Jak to vypadá s Julišem a Vodhánělem?

Aktuální stav není špatný. Julišovi se obnovil svalový problém, chtěli jsme mu dát více času, aby zregeneroval. Potřebuje ještě týden. U Vodháněla to bylo bolestivé zranění v oblasti páteře.Dostal kolenem do beder. Limituje ho to při pohybu. Úpony byly narušené a bavíme se celkem o čtrnácti dnech. Věřím, že se v prvním týdnu repre pauzy dají dohromady.

Co další útočník Kramář?

Je na tom nejhůř. Má velmi silný výron kotníku. Až ustoupí otok, bude absolvovat další vyšetření. Prvotní vyhlídky nejsou optimální. Pokud se potvrdí, že došlo k přetrhání vazů, tak je odhadovaná doba léčby na šest až osm týdnů, což u kluka, který začal naskakovat a potřeboval pravidelně trénovat a hrát, je komplikace.

Tak vyšla řada na Pavla Zifčáka.

Vůbec to není jednoduchá situace. Čtrnáct dní zpět to byl útočník čtyři. Teď měl ukázat kvalitu. Někdy vám život a fotbal otevírá neuvěřitelné příběhy. Říkal jsem mu, že to může být jeden z nich a že od něj potřebujeme efektivitu – uhrávat míče, abychom se mohli o něj opřít. V některých zápasech to nebylo, tentokrát na něm byla vidět od první minuty velká koncentrace, uhrával to. Byl u prvního gólu, kdy udržel míč pro Zorviho. Co v něm bylo, to odevzdal.

V přípravě vypadal Zifčák dobře, co se potom stalo?

Máme nároky na hráče ve všech aspektech. Zif slevil. Když si vybavím, jak nastoupil první zápas na Spartě... Řekli jsme si, že se musíme vydat jinou cestou. Příprava je jedna věc, mistráky druhá, jsou daleko náročnější. Musíme jej mít lépe připraveného. Byly tam úpravy co se týče přípravy, životosprávy, chceme ho dostat na větší úroveň, aby nebyl věčně náhradníkem, ale tlačil na pozici číslo jedna. Je zásadní, aby to myšlení jeho se změnilo a nastavilo na absolutní míru profesionality.

I proto ho přeskočil také Muritala. Jak je na tom on?

Měl zdravotní problémy, teď byl týden bez tréninku. Chtěli jsme ho zařadit do tréninku béčka a oživit ho.

Záskok za potrestaného Macíka zvládl brankář Tomáš Digaňa. Je teď jedničkou?

Vždy se to řeší zápas od zápasu. Teď obhájil pozici, kterou dostal. Byl výborný. I když mužstvo dominuje, tak potřebuje, aby brankář pomohl. Standard dnes gólmani zvládnou. Je důležité, jak se vypořádají s těžkými situacemi, a Tomáš měl dvě náročné situace, které zvládl. Působil klidně. Máme na něj větší nároky při rozehrávce. V takovém typu zápasu logicky nebude vymýšlet. Je prostor se v tomhle zlepšit.

Důležité zákroky přišly za stavu 0:0, 1:0. To byl rozdíl oproti utkání s Baníkem, které Macíkovi nevyšlo.

Zajistitelnost brankáře je téměř nulová, když udělá chybu kdokoliv jiný, tak ji můžete eliminovat. Nechtěl bych to brát tak, že je Macík teď dole, odstavený. Pomohl nám v minulosti. Má svoji kvalitu, nevyšel mu jeden dva zápasy, měl pochybení, dostal červenou. Šanci dostal jiný gólman, ukázal sílu a s tou informací je potřeba pracovat. Zároveň pracovat i tak, aby Máca šel nahoru. Dobří brankáři se nutí pracovat na maximum. Kdo si o to řekne, bude chytat.

Ve formě je záložník Filip Zorvan, který byl u tří gólů. Je teď před Pospíšilem?

Nechci jej srovnávat s Pospou. Víme, že Pospovi z desítky to úplně není vlastní. Je to přirozenější Filipovi a obhájil si to v předchozích zápasech. Dlouho čekal na šanci, nebylo to pro něj jednoduché. Ukazuje, že má přínos pro tým. Má čísla, je u nebezpečných okamžiků. Sázíme na hráče, kteří nám pasují do způsobu, který chceme aplikovat, nebo jsou v lepším rozpoložení.

I díky marodce dostali po čase šanci hráči z béčka Spáčil, Fiala, a také Dele. Počítáte s nimi i na Žižkov?

Je to o debatě. Spáča nemohl nastoupit ve druhé lize kvůli kartám. Fidži byl jasná volba ve chvíli, kdy jsme neměli jiné hrotové hráče. Bylo to i na základě toho, jakou výkonnost ukazuje. Dele je normálně součástí áčka. Při konkurenci se tolik na hřiště nedostává.

Teď se očekává, že si poradíte s druholigistou...

... ukázal bych vám z minulého kola tři ligové týmy, u kterých také každý očekával, a to hrály s divizními soupeři. Zápasy jsou enormně složité na hlavy hráčů. Není to o tom ukázat kvalitu, ale zvládnout to mentálně. K určité míře podcenění dochází, byť apelujete na hráče, aby byli maximálně soustředění. Naopak u soupeře je absolutní motivace. Cílem je postoupit a nikdo nemůže očekávat, že bychom deset lidí vyměnili a hráli se záložní sestavou. Je pak repre pauza, my jsme si zápas díkybohu posouvali, protože jinak bychom byli bez dalších hráčů i bez Radima Breiteho. Věřím, že vybereme sestavu, která zvítězí.

A v dalším kole poháru můžete přivítat Plzeň.

Je tam posledních šestnáct týmů, už si nevyberete. Jsem po delší době spokojen, že pokud bychom postoupili, hrajeme doma. Pokud budeme zdraví, tak se nemusíme bát nikoho a můžeme si to rozdat.