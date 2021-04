Typický zmar Sigmy. González nedal v 90. minutě penaltu

V 90. minutě, za stavu 1:0 pro Baník. Střídající osmnáctiletý sigmák Jáchym Šíp střílí pohotově zpoza vápna, další střídající hráč Ostravy Nemanja Kuzmanovič balon blokuje rukou nad hlavou.



Sudí Pechanec má o desítce jasno. Hanáci už křepčí radostí.

Středopolař Radim Breite ještě Gonzáleze pobízí: „Kur... dej to!“ Pablo G. zvolí krátký rozběh.

Možná i proto, že na konci těžké šichty už toho má plné kopačky.

A mizernou ránu k pravé tyči pro gólmana v ideální letové výšce těsně nad zemí Laštůvka vyráží.

„Já se k Laštymu nebudu vyjadřovat, protože je to můj velikánský kamarád. Hráli jsme spolu ještě, bývali jsme spolu na pokoji. Má kvalitu a formu si drží,“ pochválil někdejšího spoluhráče olomoucký trenér Radoslav Látal. „Byl vždycky poctivý, už když jsem přišel do Baníku a on byl mladý kluk. Pracoval na sobě a pořád to dokazuje.“

Z brejku si pak Kuzmanovič vylepší náladu úplně; pustil se mezi trojnásobnou přesilu, prostrčil míč přes francouzského stopera Poulola a přesným pasem v nastavení vyzval k první ligové trefě Filipa Kaloče. Teprve teď je fajront!

Místo 1:1...

Sigma - Baník 0:2.

I tak bláznivý umí být fotbal.

Ještě víc bláznili fantastičtí fanoušci Baníku, kteří v hojném počtu vyrazili tým podpořit na nedalekou Hanou, přestože kvůli covidu nemohli na Andrův stadion. A tak v rohu skrze mříže pozorovali, co šlo, fandili, zapalovali bengálské ohně a výjezd si i užili. Stronati po Kaločově pojistce za nimi vylezl na plot a přidali se i další baníkovci.

„Fanoušky jsme slyšeli už od rozcvičky. Že jich sem přijedou dvě stovky, je pro nás super a žene nás to dopředu. Užívali jsme si to a děkujeme jim,“ ocenil Kaloč.

Obránce Jaroslav Svozil, olomoucký odchovanec ve službách Ostravských, se po vydařeném utkání vyfotil na hřišti se starším bráchou Janem, který utkání dohlížel jako zdravotnický záchranář. Zatímco sigmáci prožívali svůj zmar.

Nikoli poprvé v sezoně. Ani podruhé a kdoví, zda naposledy.

„Konec typicky charakterizuje celou naši sezonu,“ utrousil Látal. „Mohli jsme dát penaltu, srovnat a psychicky se naladit na středeční pohár se Slavií. Teď máme zase hlavy dole a jsme zklamaní.“

Hlavní problém ofenziva

Nejvíc González. Na penaltu si věřil, neboť ji proměnil v minulém kole a přispěl k remíze v Českých Budějovicích. Jenže teď zažil déja vu z únorového večera. Pamatujete? Stejný stadion, stejná branka, penalta v závěru proti Spartě.

Za stavu 2:2 nepřekonal Nitu a Letenští v samém konci z pokutového kopu otočili na 3:2. Nedivte se pak Látalově sarkastické poznámce o typickém konci. Kruté? Možná.

Avšak lze na to koukat i jiným pohledem. Ač Sigma začala aktivně, Baníku dvacet minut nepůjčila míč a vytvořila si celkem deset rohů, nebezpečná nebyla, což není náhoda.

Až na parádní ránu záložníka Davida Housky z přímého kopu do břevna a penalty Gonzáleze neměla z čeho udeřit. Dopředu hrála na náhodu, pomalu a bez podpory.

V pokutovém území se rval jen hroťák Zifčák, občas Chytil, ale ten se brzy zatavil. I když Olomouc kondičně vypadá silně, síly při velké marodce ubývají. „Tlačili jsme, obléháme šestnáctku, ale je to bez šancí, bez náběhu. Přechodová fáze nás trápí celou sezonu, a proto střílíme tak málo gólů,“ pojmenoval Látal hlavní problém Sigmy.

A teď na Slavii...

To Baník hrozil víc. A rozhodující akci, svůj první útok ve 27. minutě, sehrál parádně. Aut Holzera na půlce, nenápadná situace. Záložník Buchta se trhl od strážce, brousek Breite netakticky vystoupí proti němu, čímž otevře strategický prostor před stopery. Buchtovi stačí narazit si merunu s Brazilcem Azevedem a přízemní střelou z hranice vápna překonává gólmana Mandouse. Kapitán sigmáků Hubník klouže po trávníku pozdě.

Brilantní a přesto laciný gól.

„Udělali jsme první chybu, soupeř nás potrestal. Má tam být dostoupení hráče, nemůže vám odběhnout z křídelního prostoru tak jednoduše,“ vyčítal Látal, jenž by to své úspěšné hráčské kariéře nedopustil i za cenu karty. „Pak jsme zase vystoupili a nechali se lacině obejít v prostředku. Potom už nás baníkovci přečíslili, ale byl tam řetězec chyb, které se daly v klidu vyřešit. To nebyla žádná těžká situace.“ Další šance už Baník zahazoval.

Azevedo po zaváhání Mandouse s Hubníkem pálil zblízka nad břevno, Šašinku z úhlu Mandous nadvakrát vychytal, poradil si také s lobem Zajíce, jehož do tutovky nešťastně vyslal chybující Breite.

„Zasloužili jsme si tady vyhrát,“ pravil sebevědomě ostravský kouč Ondřej Smetana, pro kterého to byl vůbec první triumf na hřišti soupeře v krátké trenérské ligové kariéře.

Sigma se pokusí rozzářit průměrnou sezonu ve středu doma ve čtvrtfinále českého poháru se suverénní Slavií. „Chceme se o postup poprat, i když porážka bude chvilku v hlavách,“ tuší Látal. „Dáme tam typy, které budou běhat, protože se Slavií to bude o rychlosti.“