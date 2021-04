Laštůvka chytil penaltu a proti Olomouci uhájil Baníku tři body

„Fotbal někdy píše hezké příběhy - a dnes to byl pro Honzu i celý Baník jeden z nich,“ prohlásil ostravský trenér Ondřej Smetana. „Honza potvrzuje, že je jedním z nejlepších brankářů v lize. Pro mě nejlepším. Jeho přínos pro tým i celý klub je obrovský.“

Ostravský záložník Filip Kaloč si říkal, že to snad není možné, když soupeř v závěru nastřelil ruku a byla z toho penalta. „Ale věřil jsem Laštymu. Zase nás neskutečně podržel,“ řekl Kaloč, který ve svém 31. utkání v nejvyšší soutěži vstřelil první gól mezi elitou.

„Byl jsem v euforii, protože jsem na něj čekal dlouho. A šance jsem v minulých zápasech měl. Jsem rád, že jsem to prolomil.“

Baník zpočátku musel odrážet nápor Olomouce. „Domácí získali několik odražených balonů, měli vpředu dva vysoké silné hroty Chytila a Zifčáka, s čímž jsme měli trochu problém, ale postupně jsme je zachytávali a už do ničeho nepouštěli,“ podotkl Kaloč.

„Přežili jsme aktivní vstup Sigmy do zápasu a nepustili ji do žádné velké šance,“ řekl Smetana. „Postupně jsme byli nebezpeční i my a chodili jsme do rychlých protiútoků. A jeden nám vyšel.“ To se trefil Buchta po Holzerově autu a kombinaci s De Azevedem.

„Ve druhém poločase nám chyběl jen dřívější druhý gól. Závěr by pak byl klidnější. Aspoň pro mě,“ uvedl Ondřej Smetana, který děkoval ostravským fanouškům za podporu za plotem stadionu. Ostatně fotbalisté jim po výhře děkovali.

Olomoucký trenér Radoslav Látal si povzdechl, že závěr zápasu přesně charakterizoval tuto sezonu Sigmy. „Takových zápasů jsme v ní měli spoustu,“ podotkl. „Třeba v prvním poločase jsme si kromě břevna z přímého kopu nevytvořili žádnou šanci. Trápí nás to celou sezonu.“