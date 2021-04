Jeden gól na pět zápasů. Sigmě drhne ofenziva, chybí lidé i plán útoku

Střelecky vyšla na Andrově stadionu naprázdno proti mančaftům Zlína (0:1), Slovácka (0:0), Pardubic (0:1) a naposledy Ostravy (0:2).

„Tlačili jsme, ale až na břevno a penaltu jsme si nevytvořili nic,“ uznal po Baníku trenér Radoslav Látal. „Obléháme šestnáctku, ale je to bez šancí, bez náběhu. Přechodová fáze, finální zakončení je špatné. Trápí nás to celou sezonu, a proto střílíme tak málo gólů.“

V 29 zápasech dali Hanáci 35 branek, což stačí v lize na deváté místo. Nejlepším střelcem týmu je sedmigólový záložník González, a to ještě neproměnil penaltu nejen proti Baníku, ale i Spartě. Dopředu hraje Olomouc mnohdy na náhodu.

Jako by postrádala nejen snajpra, ale i plán, jak vyzrát na obranný blok. Potíže má hlavně ve chvíli, kdy míče létají nad hlavami subtilních středopolařů Gonzáleze a Housky. Pak nejsou góly ani šance.

Pablo González (uprostřed) z Olomouce se probíjí mezi příbramskými Filipem Zorvanem (vlevo) a Jaroslavem Treglerem.

„Je to všechno o kvalitě útočníků, o důrazu. Dostaneme se do křídelních prostorů, centry přichází, od Jáchyma Šípa šly proti Baníku na přední tyč, ale nikdo tam není,“ vyčítal Látal. „Útočník je na to, aby na přední tyč sbíhal a dostal do šance. Těžko do něho dostanete to, co umí třeba Juliš - vybrat si místo, zakončit. Po útočnících je sháňka. Tím nechci naše kluky shazovat.“

Kapitán sigmáků Roman Hubník kývne: „Finální a předfinální fáze nám dělá velká problémy. Drhla nám i proti Baníku a to byl kámen úrazu celého zápasu.“ Šestatřicetiletý stoper má hru pěkně před sebou, a tak přidává poznatek: „Všechno je to v hráčích - taková ta jiskra, chuť. Vidím to z pozice stopera vzadu. Jít za míčem, i když vypadá, že je ztracený, to tam teď nebylo. Snažíme se furt kombinovat, ale když přijde centr, je málo lidí ve vápně.“

„Ve vápně se musíte pobouchat“

Látal souhlasí, že kromě větší nápaditosti chybí i lidé, tedy dostatek podpory. „Jestliže hrajeme na jednoho útočníka, máme v zakončení málo hráčů. Nejsme schopni se tam dostat. David Houska nebo Radim Breite jsou spíš defenzivnější. Když nám to nezavře kraj, jsme tam v jednom dvou lidech,“ vadí Látalovi. „Když jsme stříhali Baník, byl tam vždy v pěti lidech. My máme držení míče, ale je to bez zakončení.“

Hubník pokračuje: „Je to takové obehrávání, a když zkazíme míč, tak soupeř hrozí z brejků, toho se musíme vyvarovat. Možná víc zjednodušit hru, rvát to před bránu a zkusit to tam nějak propálit.“

Anebo udeřit ze standardní situace. Proti Baníku nehrozila Sigma ani z deseti rohových kopů, které zahrávali Zmrzlý s Gonzálezem. „Je to o kopání i náběhu. Budějovice nám daly dva góly po rohu, ač nemají vysoké hráče,“ zmíní Látal nedávnou lekci. „Musíte se pobouchat, ve vápně to bolí. Nemůžu tam jít jen s tím, že balon přese mě proletí. Musíme se porvat, srazit se, balon pak propadne, někoho trefí. Musíme se tam dostat v pěti šesti.“

Olomouc navíc v náročném programu sráží i početná marodka. Na rok je mimo útočník Yunis, minuty začíná sbírat hroťák Nešpor. Dlouho chybí i křídla Hála se Zahradníčkem. Na čahounovi Mojmírovi Chytilovi bylo proti Baníku znát už v prvním poločase, že je zatavený.

„Na Mojmírovi to bylo vidět, v přechodové fázi, kdy jsme mohli hru zrychlit a dostat se do přečíslení, se s míčem točil až neohrabaně a všechno nám zabrzdil. Ale jsou to mladí kluci, dá se s nimi pracovat,“ povídá Látal shovívavě. „Na konci už tahal nohy i Pablo González, to bylo vidět. My teď jedeme v patnácti lidech. Ubíjí nás to.“

Olomoucký Roman Hubník (v modrém) odkopává míč, ze strany ho sleduje Vukadin Vukadinovič z Teplic.

Některé hráče proto Látal šetřil na zítřejší vrchol sezony - čtvrtfinálový pohárový zápas doma se suverénní Slavií. „Víťu Beneše jsme pošetřili, Martina Sladkého jsme o poločase nestřídali kvůli výkonu, ale s ohledem na Slavii,“ vysvětloval.

Proti favoritovi chce Sigma překlopit průměrnou sezonu v úspěšnou. „Chceme se o postup poprat. Věřím, že se už někdo uzdraví. Dáme tam typy, které budou běhat, protože se Slavií to bude o rychlosti,“ tuší Látal. Hubník přidává další poměrně důležitou podmínku: „Věřím, že když budeme hrát disciplinovaně, tak z nějaké šance, kterou si musíme nejdřív vypracovat, vstřelíme gól a soupeře ubráníme.“

Vypracovat si šanci je ovšem v poslední době pro sigmáky až příliš náročný úkol.