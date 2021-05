Vyznamenání pro Olomouc: za Sigmu nastupuje nejvíce odchovanců v Evropě

Webový portál CIES Football Observatory spočítal, že do utkání ligového A-týmu Olomouce v sezoně nastoupilo 17 odchovanců, což je s francouzským AS Saint-Étienne nejvíce z 27 nejlepších evropských soutěží. Za odchovance se považuje hráč, jenž strávil v klubu tři sezony mezi jeho patnáctým a jednadvacátým rokem.

CIES Football Observatory přidává i další zajímavá čísla: odchovanci Sigmy strávili v sezoně v zápase 52 procent hracího času. Olomouc se v této statistice v konkurenci týmů z 27 nejlépe hodnocených evropských soutěží umístila na třetím místě, za Dynamem Kyjev a první Žilinou. Hned za Sigmou skončilo Slovácko.

Klenot Daněk v hledáčku Slavie

To však automaticky neznamená, že Olomouc dává větší příležitost mladším hráčům. Odchovance má i ve střední generaci (například Hála, Houska, Zahradníček) a produktem klubu jsou rovněž šestatřicetiletý kapitán Hubník či pětatřicetiletý zadák Vepřek.

Yunis je po operaci kolena Útočník fotbalové Sigmy Jakub Yunis je po operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni. Vrátit by se mohl za osm měsíců. V Opavě budou dnes Olomouci chybět také zraněný záložník Greššák a kapitán Hubník, vykartovaný je další stoper – Poulolo.

Největším klenotem Sigmy je osmnáctiletý středopolař Kryštof Daněk, o něhož se vážně zajímá mistrovská Slavia. S olomouckými odchovanci má skvělou zkušenost – stoper Zima i záložník Ševčík patří do české reprezentace.

Zajímavý potenciál mají také dvaadvacetiletí sigmáci – útočníci Mojmír Chytil, Pavel Zifčák a levý obránce Ondřej Zmrzlý. První minuty začal sbírat pod Látalem i osmnáctiletý křídelník Jáchym Šíp.

A v Opavě by šanci mohl dostat další teenager – útočník Fiala.

„Velmi dobře vypadal i Hadaš, který by se od příští sezony mohl posunout do áčka,“ vypíchl Látal jinou olomouckou naději.

„Některé starší hráče necháme odpočívat. Šanci tedy dostanou hráči ze širšího kádru a mladí hráči. Zápas by pro ně měl být povzbuzující a motivující. Doufám, že si z něj vezmou ten správný drajv a do budoucna jim to pomůže,“ doplnil na klubovém webu asistent Jiří Neček.

Loučení s Houskou, návrat Jílka

Do Opavy nevycestuje David Houska. Po mnoha letech kvalitních služeb chystá klíčový záložník loučení. V předstihu oznámil, že potřebuje změnu, a neprodloužil už smlouvu. Klub se plánuje se svým tahounem rozloučit v příštím domácím zápase proti Mladé Boleslavi. Připravuje o něm i pořad.

Opava - Olomouc od 15 hodin online

Sigma si šikovného tvůrce hry vyhlédla v patnácti letech v Poličce. Byť se jí nakonec finančně nevyplatil, sportovně ano. Patřil mezi odchovance, na něž se na Andrově stadionu pěkně dívalo. Což je úkol Sigmy pro příští sezonu: nabídnout fotbal, co bude stát za návštěvu Andráku.

A nejlépe zase s mnoha energickými odchovanci, kteří chtějí sebe – a tím pádem i klub – posunout dál.

To už bude výzva pro místního trenéra Václava Jílka, jenž má podle informací MF DNES po dvou letech Látala vystřídat. Bývalý kouč Sparty je někdejším uznávaným mládežnickým expertem, pod jeho vedením udělali herní pokrok odchovanci Václav Jemelka, Lukáš Kalvach či Tomáš Chorý, které pak Olomouc následně prodala.

Na řadu přicházejí další hvězdičky z vyhlášené akademie, jejich zpeněžení je pro Sigmu, jež roky marně hledá mecenáše, zásadním zdrojem příjmů. Sympatické i limitující a rizikové zároveň.