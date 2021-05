Olomoucký brankář Mandous si z chyb ani ze Slavie hlavu nedělá

Jenže v 78. minutě sigmáci nepohlídali po rohovém kopu Baha přední tyč a útočník Jan Kuchta hlavičkou rozhodl. Marně Mandous plachtil vzduchem. „S Kuchtičem jsem se bavil po zápase, chtěl to jen prodlužovat a trefil to dokonale na zadní tyč. Nepokryli jsme to na předku,“ povzdechl si gólman.

Sigma – Slavia 0:1.

„Zápasu by spíš slušela remíza. Měli jsme nějaké náznaky, oni taky neměli vyloženou šanci, až na nebezpečné přímáky, které Stanciu zahrával výborně,“ pokračoval devětadvacetiletý brankář, o němž se poslední měsíc píše víc, než by si přál.

Hlasy trenérů Radoslav Látal (Olomouc): „Byl to odlišný zápas od toho pohárového, byli jsme důstojnějším soupeřem. Chtěli jsme presovat a získali jsme z toho spoustu míčů. Nejsme ale schopni ve finální fázi tyto akce dohrát, to nás sráží celou sezonu. Chybí nám kvalita do zakončení. Byl to vyrovnaný remízový zápas.“ Jindřich Trpišovský (Slavia): „Podali jsme průměrný výkon, který se zlepšoval až postupem času. Špatně jsme se pohybovali a nedokázali jsme se prosazovat v kombinaci. Sigma byla živější, hladovější a pohybově lepší.“

Je známý výtečnou hrou nohama, avšak třikrát jeho špatná rozehrávka znamenala laciný gól. Proti Pardubicím, ve čtvrtfinále poháru se Slavií i naposledy v Jablonci...

Jak těžké to je hodit za hlavu?

„Pro mě ani ne, já jsem splachovací. Každý člověk udělá chybu, nezaobíral jsem se tím. Jedu pořád stejně. Stane se to i větším gólmanům, než jsem já. Takže v pohodě,“ přesvědčoval, ačkoli po kiksu se Slavií v poháru odmítl přijít na tiskovku.

Bylo toho na skromného plzeňského odchovance, který díky skvělým výkonům v Sigmě nakoukl v sezoně i do české reprezentantce, najednou příliš.

Ovšem i díky riskantnímu stylu hry se zamlouvá trenérovi Slavie Jindřichu Trpišovskému. Právě on by mohl v Edenu nahradit jedničku Ondřeje Koláře, pokud zamíří do zahraničí. „Mandyho znám dlouhou dobu, ještě z dorostu, kdy hrával proti týmu, který jsem vedl. Líbí se mi hodně,“ zopakoval Trpišovský i po nedělní bitvě.

Co to dělá s Mandousem?

„Nic to se mnou nedělá,“ poví flegmaticky. „Samozřejmě to čtu, ale víc nevím. Je hezké, že mě chválí trenér Slavie, ale já jsem v Sigmě a bojuju za Sigmu.“

Bylo znát, že se Olomouc oproti nedávnému pohárovému zápasu zlepšila. Slávisty držela na uzdě, leč dopředu toho moc taky nepředvedla. Až na hlavičku urostlého stopera Poulola a dělovku zadáka Zmrzlého z přímého kopu, jež prosvištěla kolem tyče, nebyla nebezpečná.

Hroťák Nešpor se za poločas nepotkal s míčem, tak aspoň slávistům uštědřil pár bolavých políčků.

„Viděli jsme video z toho poháru. První poločas jsme pokyny plnili dobře, chtěli jsme na ně nalézt, nedat jim dýchat. To se nám dařilo,“ pozoroval Mandous z brány. „Potom nás už Slavia tou svou hrou předčila. Ale v pohárovém zápase měla víc šancí, teď jsme si s tím poradili dobře, jenže je to zase bez bodu.“ Kuchta po utkání tvrdil, že si slávisté věřili, jak Sigmu v závěru přehrají fyzicky. Bylo to tak? „Co mám zprávy od kluků, tak naši i jejich už tahali nohy. Nemyslím si, že by nás utahali, i když to Kuchtič tvrdil. Fyzicky jsou kluci připraveni výborně,“ řekl Mandous.

Jednání s Jílkem pokročila

Což je vizitka kouče Radoslava Látala, který po dvou šedivých letech po sezoně v Sigmě skončí. „Trenér nám hlavně před zápasem říkal, že můžeme být první, kdo je porazí po 42 zápasech. Takhle nás hecoval. Vnímáme, že trenér skončí, ale s tím nic neuděláme,“ podotkl Mandous. „Snažíme se makat naplno, a jestli tady bude trenér takový, nebo takový... Chceme hrát pořád naplno, i když se to někdy nepovede. Teď nemáme výsledky, ale to se někdy stane, to je sport.“

Lepší výsledky i herní projev má desáté Olomouci podle informací MF DNES přinést její bývalý kouč Václav Jílek. Jednání pokročila, na začátku týdne by se dohoda mohla dotáhnout. Jestli však v příštím ročníku bude nový trenér sázet i na Mandouse, je nejisté.

Slavia se zajímá také o osmnáctiletého záložníka Kryštofa Daňka, i jeho Trpišovský ocenil: „Kryštof je zajímavý mladý hráč, který vyniká ve svých kategoriích. On i Mandy jsou velice šikovní.“