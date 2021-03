Konečně vítězství. Potřebovali jsme ze sebe ten balvan shodit, řekl Jarolím

Pro celý klub to je obrovská úleva.



„Potřebovali jsme ze sebe ten balvan shodit,“ neskrýval radost boleslavský kouč Karel Jarolím, který svou náladu v předchozích dnech označil jako frustraci. „Jeden úspěch ale nic neznamená, musíme ho podložit další poctivou prací,“ upozornil Jarolím.



Po svém prosincovém nástupu k týmu postupně přetváří sestavu podle svých představ. Ve velkém počtu se do ní dostávají zimní posily, naopak úplně mimo zůstává třeba Lukáš Budínský, na něhož sázel předchozí kouč Jozef Weber.

V neděli se Jarolím do složení základní jedenáctky trefil, alespoň podle výborného výkonu v první polovině střetnutí. Boleslavi vycházely rychlé akce, předváděla pohledné kombinace a dostávala se do šancí.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, výborně jsme se hýbali a dokázali jsme si vytvářet možnosti. Vstřelené góly tomu dopomohly. Bylo tam ale dost situací, po nichž jsme mohli jít do vyššího rozdílu. Dá se říct, že o utkání by po prvním poločase bylo rozhodnuto,“ komentoval Karel Jarolím.

Ladra zachoval klid

První boleslavský gól padl z penalty. Zkušený karvinský útočník Michal Papadopulos fauloval šlapákem Michala Škodu a sudí Berka okamžitě pískal.

Jak Mladá Boleslav čekala na výhru 21. 11. Boleslav – Pardubice 4:1 28. 11. Příbram – Boleslav 2:1

6. 12. Boleslav – Teplice 0:2 12. 12. Opava – Boleslav 2:2 15. 12. Boleslav – Ostrava 1:3 19. 12. Liberec – Boleslav 3:0 23. 12. Boleslav – Slovácko 2:3 16. 1. Boleslav – Brno 1:1 24. 1. Sparta – Boleslav 1:0 2. 2. Boleslav – Olomouc 1:1 14. 2. Boleslav – Plzeň 2:2 19. 2. Jablonec – Boleslav 1:1 24. 2. Zlín – Boleslav 2:0 28. 2. Boleslav – Karviná 2:0

Chladnou hlavu si zachoval Tomáš Ladra, i když si musel na zahrání pokutového kopu počkat, než verdikt potvrdilo video. Míč pak poslal na opačnou stranu, než kam skočil brankář Petr Bolek.

Druhý gól Boleslav vstřelila po moc pěkné akci. Tomáš Malínský hledal v pokutovém území Škodu, ten ale vtipně pustil balon na úplně volného Jaromíra Zmrhala. Jeho střela byla snadná, stačilo trefit odkrytý prostor.

Další penaltu pro Boleslav videorozhodčí odvolal a fůra domácích možností zůstala nevyužita. Středočechům se to mohlo vymstít.

Protože...

„Přestože jsme hráče do druhého poločasu nabádali, abychom nepřestali být aktivní, tak se obraz hry trošku změnil. Karviná udělala tři změny, ztráceli jsme půdu pod nohama, hlavně ve středu hřiště,“ glosoval Jarolím.

Změny přinesly kvalitu

Zatímco v první půli se Karviné z boleslavských narážeček musela točit hlava, po pauze pro změnu útočili téměř výhradně hosté.

Změny v sestavě jim přinesly technickou kvalitu, Boleslav vůbec nedokázala udržet balon vepředu a pokud by soupeř snížil, byla by z koncovky zápasu nervózní zápletka. „Nebyli jsme schopni udržet balon na kopačkách. Opticky to vypadalo, že Karviná měla územní převahu, naštěstí až na závěr tam nebyla z její strany nějaká zásadní šance,“ uvedl Jarolím.

Byla to pro něj první výhra od jeho prosincového nástupu k týmu. „Chce se mi říct, že když jsme zvítězili, je to dobré. Ale ono to tak úplně není,“ ví dobře zkušený kouč, že k jistotě záchrany musí tým ještě pořádně zabrat.