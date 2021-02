Plzeň ubojovala druhou výhru v řadě, další nezdar Ostravy stál Kozla místo

V neděli se hrají další tři zápasy včetně taháku mezi třetím Slováckem a vedoucí Slavií, zápas Sparty s Příbramí byl kvůli koronaviru odložen.

Plzeň si vítězstvím na hřišti Zbrojovky vylepšila svou jarní bilanci, ze sedmi duelů po zimní pauze neprohrála v šesti z nich. Trenér Guľa vsadil na stejnou sestavu jako při poslední výhře nad Bohemians (3:1), jen vykartovaného Kalvacha nahradil Čermákem.

A vyplatilo se, Brno sice statečně vzdorovalo, kompaktní a poctivou defenzivou komplikovalo favoritovi útok, ale po změně stran kapitulovalo. Jediný gól dal Beauguel ve 150. zápase v nejvyšší soutěži.

Jediná branka Doležala stačila ke třem bodům také Jablonci, který se vrátil na čtvrté místo tabulky. V Opavě zvítězil po čtyřech ligových zápasech, domácím sebral dva zásahy ofsajd. Zejména druhý moment zaujal, Nešický tečoval Smolovu přesnou hlavičku těsně před čárou v postavení mimo hru.



„Po velmi dobré akci Smola hlavičkoval do brány, ale Nešický do toho nepochopitelně na brankové čáře sáhl a udělali jsme z toho ofsajd. To je na vysílání na Silvestra, tohle jsem dlouho neviděl,“ nechápal opavský kouč Kováč.



Zbylé dva sobotní duely skončily nerozhodně 1:1. Baník s Teplicemi prohrával, vyrovnal až v samém závěru z penalty. Po dalším nevýrazném výkonu došla trpělivost vedení klubu, jež několik hodin po závěrečném hvizdu odvolalo trenéra Kozla.

„Trenérskému týmu jsme vytvořili dostatečný dlouhý prostor pro koncepční práci. Nelze ale než si nepřiznat, že výkony a hra týmu měly sestupnou tendenci, místo aby to bylo naopak,“ poznamenal sportovní ředitel Grussmann.



Bohemians doma nad Českými Budějovicemi vedli díky trefě náhradníka Bartka, ale záhy vyrobili pokutový kop, který proměnil spolehlivý exekutor Čolič. Pro oba týmy to znamená natažení série bez výhry na tři duely.