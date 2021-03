První gól za Boleslav a výhra. Věřím, že nám to hodně pomůže, říká Zmrhal

Ta touha přerušit předlouhou sérii bez vítězství byla hodně čitelná. Na soupeře jste vletěli s obrovskou vervou.

Dobře jsme se připravili, soupeře jsme měli skvěle načteného a těžili jsme z toho. První půli jsme odehráli velmi dobře, měli jsme tam hodně šancí. Škoda, že jsme vedli pouze 2:0, protože už jsme zápas mohli rozhodnout.



Co se pak stalo, že se po přestávce obraz hry změnil?

Karviná vystřídala tři čtyři hráče a pomohlo jí to. Dostala se ke své typické hře. My jsme se zbytečně zatáhli a pustili soupeře do pár možností.

Boleslav jako by najednou měla těžké nohy...

Ztráta převahy mohla pramenit i z obavy o výsledek, přece jen jsme dlouho nezvítězili. Každý to měl asi trochu v hlavě.

Znáte návod, jak příště neodehrát výborně jen jeden poločas, ale celé utkání?

Po přestávce jsme měli trochu víc roztažené hřiště, čímž jsme soupeři dopřáli hodně prostoru. Musíme na tom zapracovat, abychom si sami takhle neubližovali. Do druhého poločasu jsme prostě nevstoupili tak dobře, tam jsme mohli udělat některé věci líp. Ale máme tři body, i když se ten druhý poločas nepovedl tak kvalitně jako první, nejdůležitější je pro nás vítězství.