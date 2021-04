Kluci se dokážou odevzdat, ale góly nedáme, lituje opavský Skácel

„V prvním poločase jsme podali disciplinovaný, obětavý výkon, přestože nás úvodních dvacet minut Boleslav přehrávala,“ řekl opavský trenér Alois Skácel. „Už v sedmé minutě jsme udělali chybu, ale stejně jako celý první poločas nás držel Digaňa (brankář), zachytil tři góly.“



Opavští opět propadli v útoku. V 15 zápasech jarní části ligy dali pouhých šest branek...

„Celé jaro nám chybí finální fáze, pořádná přihrávka do šestnáctky, kde máme lidi schopné dát branku, ale my tam míč nedostaneme,“ povzdechl si Skácel. „Kluci se dokážou odevzdat, ale bohužel to nejdůležitější, a tím jsou góly, jsme nedali.“

Ztráta Slezského FC na příčky znamenající záchranu se sedm kol před koncem sezony zvýšila na devět bodů.

„Nemůžeme se vzdát. Musíme být na hřišti ti poslední, co by měli něco vzdávat,“ prohlásil opavský brankář Tomáš Digaňa.

„Do každého zápasu dá každý hráč maximum, jenže když to stále nevychází, je to velmi náročné i psychicky, ale budeme bojovat do posledního kola.