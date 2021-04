Začínáme se víc a víc sehrávat, těší Zmrhala po další výhře Boleslavi

„Jsme moc rádi, že jsme potvrdili vítězství z Teplic a máme další tři body,“ ulevil si Jaromír Zmrhal.

Proti Opavě to chvílemi bylo na jednu bránu, ale zahazovali jste šanci za šancí...

Vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Po prvním poločase jsme mohli mít náskok, minimálně 1:0, protože jsme tam měli velké příležitosti včetně toho, že jsme šli sami na bránu. To se nepovedlo, ale důležité bylo, že jsme neinkasovali.

A po přestávce jste mohli udeřit.

Ve druhém poločase byl zápas tak nějak vyrovnaný, hrálo se hodně ve středu hřiště. Uklidnil nás vedoucí gól, po němž jsme měli další možnosti. Je škoda, že je více neproměňujeme, mohlo to být dříve hotové.

Vaše vedoucí trefa byla vystřelena z místa, odkud se většinou míří na zadní tyč. U vás byl opak záměrem?

Kdybych to zkoušel placírkou na zadní tyč, nejspíš by míč byl zablokovaný, protože přede mnou bylo dost hráčů. Takže jsem to mezerou zkusil na přední. A přiznávám, že jsem ani nečekal, že to trefím takhle k tyči, kam jsem se to snažil cpát.

Poznáte z mužstva, že jde v poslední době výkonností výš?

Všichni jsme se trošku uklidnili, takže cítím, že jako tým jdeme nahoru. Začínáme se víc a víc sehrávat, na mužstvu je to znát. Musíme takhle hrát dál, potvrzovat dobré výkony a střílet góly.

Asi vás těší i vaše momentální střelecká forma.

Za vstřelenou branku jsem rád, ale kromě ní jsem měl další dvě výborné šance, alespoň jednu jsem měl proměnit. V prvním případě jsem to trochu prováhal, ve druhém mi balon trochu utekl. Určitě jsem ty situace mohl vyřešit lépe.

Byla v něčem Opava nebezpečná?

Museli jsme si pořád dávat pozor, protože kdyby se soupeři nějak podařilo skórovat, hrálo by se nám strašně špatně. Ale prakticky jsme Opavu vzadu do ničeho nepustili. Po naší brance to museli otevřít, a to jsem si byl téměř jistý, že směrem dopředu ještě něco vymyslíme.

Máte náskok sedmi bodů na sestupové místo. Jistota?

Rozhodnuto určitě není. Musíme se soustředit sami na sebe a dál dávat do hry maximum.