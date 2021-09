Plzeňský trenér Bílek: Pro Pardubice to je kruté, byli jsme šťastnější

Počtvrté v řadě tak Plzeň zvítězila o jedinou branku. Kromě Východočechů tímto rozdílem zdolala v lize i Spartu a České Budějovice, v poháru pak Příbram.



Další upracované vítězství.

Jsem rád, že jsme utkání vyhráli, protože soupeř byl od začátku důraznější a agresivnější. Nemohli jsme se dostat do hry, o to je vítězství pro nás lepší. Přišlo po výkonu, který nebyl úplně dobrý.



V čem se vám výkon nezdál?

Kromě toho, že by tam mělo víc nasazení, tak jsem postrádal i lepší kombinaci a držení míče. Chybělo mi víc střel a situací v pokutovém území. Nebylo tam toho tolik, kolik bychom si představovali.

Na jaře vás Pardubice deklasovaly 3:0, ani tentokrát jste je vyloženě nepřehráli. Nesedí vám jako protivník?

Je to spíš o našem výkonu. Jak jsme tenkrát nula tři prohráli, tak jsme měli v první půli třeba osm situací, kdy jsme to dobře rozebíhali, ale nepřišla finální přihrávka a dopadlo to špatně. Teď těch brankových situací nebylo tolik ani na jedné straně, my byli šťastnější.

Poslední tři zápasy byly od Plzně hodně podobné. Výkon nebyl ideální, přesto vždy dokázala Viktoria o gól zvítězit.

Pozitivní je, že i když se nám tolik nedaří, tak zápasy dotáhneme do vítězného konce. To je podstatné. Ale máme na čem pracovat, proti Zlínu musí být výkon lepší.

Triumf vám parádní ranou zařídil stoper Lukáš Hejda, což není zrovna tradiční kanonýr...

Je pravda, že pokud se dostává do zakončení, tak je to většinou při standardních situacích. Takovou střelu jsem od něj z vápna ještě neviděl. Je super, že to trefil a vyhráli jsme. Byť mají Pardubice málo bodů, tak se ukázaly jako dobrý tým. Je to pro ně kruté.

Co je z vašeho pohledu Hejdovou největší předností?

Při standardkách je velmi platný, umí si balon najít. Že dal gól z vápna nádhernou střelou, je bonus.