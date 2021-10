Plzeňský asistent Horváth: Víme, že výkony nebyly ideální

Vzájemná utkání vyhrává v poslední době vždy celek, který hraje na svém stadionu. Pokud by týmy nastolený trend dodržely, radovala by se z bodů Plzeň.

Ačkoliv jste poslední ligové zápasy vyhráli, předváděná hra měla k ideálu daleko.

Jsme si toho vědomi. Pracovali jsme teď tak nějak na všem. Ukazovali jsme si na videu věci, které jsme nedělali dobře, což se pokusíme v neděli přenést do zápasu.

Plzeň - Zlín od 19 hodin ONLINE

Svými góly vás zachraňovali především obránci. Je to pozitivní?

Je to fajn, ale příjemnější by bylo, kdyby byl tenhle příspěvek od celého týmu. A k tomu ještě mít třeba tři kluky, kteří dají šest a víc gólů. Branek moc nedáváme. Nejdřív si však musíme vytvořit ty příležitosti, takže je to takový dlouhodobější proces. Věřím ale tomu, že jsme na správné cestě.

V úterý nastoupili za rezervu ve třetí lize Kalvach, Kayamba i Čermák. Počítáte s nimi pro sobotní duel?

Byl to dobrý zápas na menším hřišti ve Varech. Utkání je něco úplně jiného než trénink. Kluci to odehráli a všichni by měli být fit, tak uvidíme, kdo z nich naskočí do ligy.

Po utkání přijde na řadu reprezentační přestávka. Nominaci do národního týmu si opět vysloužil gólman Jindřich Staněk, jenž v minulé pauze v českém dresu poměrně úspěšně debutoval.

Je to pro něj osobně velké vyznamenání. Myslím, že to potvrzuje na hřišti. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby bylo v nominaci dalších pět hráčů. Je to vždy odrazem toho, jak se nám daří. Budeme rádi, když na dalších srazech bude od nás fotbalistů víc.