Hašek má Spartě zaplatit přes 20 milionů, odvolá se k arbitráži v Lausanne

Pětadvacetiletý záložník, který aktuálně hraje za Würzburg v druhé německé lize, se dostal do sporu se Spartou loni v lednu, kdy odmítl odcestovat na soustředění do Španělska. Poté, co se nedohodl na přestupu do Maccabi Haifa, byl přeřazen do B-týmu.

Po dalších neshodách podal 12. března jednostrannou výpověď. Důvody pro ni však byly neoprávněné, konstatoval sbor rozhodců v říjnové první instanci a následně po Haškově odvolání verdikt zopakoval i nyní v druhoinstančním a rozšířeném pětičlenném složení.

„Vedení klubu společně s právním zástupcem dokument důkladně prostuduje a zváží další postup,“ uvedla Sparta na svém webu.

Tribunál se zabýval i hráčovým nárokem na zaplacení kompenzace ve výši šest milionů korun. Ani tento požadavek nebyl Haškovi přiznám.