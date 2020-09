Sbor rozhodců řešil spor Sparta vs. Hašek, verdikt bude za 14 dnů

21:26

Sbor rozhodců Fotbalové asociace ČR dnes začal projednávat spor Sparty se záložníkem Martinem Haškem. Hráč podal v březnu výpověď, kterou pražský klub považuje za neoprávněnou a požaduje po bývalém reprezentantovi do 21 let odškodné. Verdikt by měl padnout do čtrnácti dnů.