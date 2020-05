Sparta po Haškovi žádá náhradu škody. Spor prošetří nezávislý orgán

„Klub doručil na Fotbalovou asociaci České republiky dokument, na základě kterého bude zahájeno rozhodčí řízení v kauze jednostranné výpovědi Martina Haška,“ uvedla Sparta na svých webových stránkách.

Čtrnáctistránkový dokument podle klubu obsahuje rekapitulaci Haškových kroků i reakce na některá tvrzení Markéty Vochosky Haindlové, hráčovy zástupkyně. Ta v březnu pro server seznamzpravy.cz mimo jiné uvedla, že „došlo k neoprávněnému přeřazení hráče do B týmu a kvůli neoprávněně uloženým pokutám nastal také problém s úhradou odměn za poslední období.“

„Klub byl opakovaně vyzván k nápravě, ale nic se nezměnilo. Z pohledu hráče nebyla jiná možnost než smlouvu jednostranně ukončit,“ doplnila.

Ta kauza se táhne už měsíce.

Martin Hašek v lednu odmítl s týmem odcestovat na soustředění do Španělska, nedostavil se k odletu.

Příklad ze zahraničí Chtěl odejít stůj co stůj. Proto dvacetiletý portugalský fotbalista Rafael Leao vypověděl smlouvu ve Sportingu Lisabon. Jako volný hráč následně podepsal smlouvu v Lille a loni v létě za 35 milionů eur přestoupil do AC Milán. Sporting se však odchodem svého odchovance a jeho následným přestupem cítil okraden a byť FIFA jeho požadavku na náhradu škody nevyhověla, Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) v Lausanne dala klubu za pravdu. Leao tak musí Sportingu uhradit 16,5 milionů eur (v přepočtu 457 milionů korun), což byla jeho cena v době výpovědi.

V průběhu tehdejšího přestupového období chtěl totiž ze Sparty odejít, jednal s Ferencvárosem a později také s Maccabi Haifa. Zahraniční kluby ovšem zprvu nebyly schopny zaplatit odstupné, které pražský klub požadoval.

To se v izraelském případě změnilo, Hašek na začátku února do země přece jen zamířil, fotil se na letišti, rozdával úsměvy, jenže ani tentokrát k přestupu nedošlo. Podle zákulisních informací mu Haifa nedala slíbené peníze, a tak se hráč s nepořízenou vrátil zpátky do Prahy.

A protože bylo přestupové okno ve většině evropských soutěží u konce a zpáteční cesta do prvního týmu Sparty pro něj zůstala zavřená, začal se připravovat s třetiligovým béčkem. Tedy až do 12. března, kdy na trénink už nedorazil.

„Podání jednostranné výpovědi předcházelo v úterý 25. února doručení písemné výzvy od Martina Haška. Její součástí bylo ultimátum k přeřazení hráče zpátky do A-mužstva,“ informovala tehdy Sparta.

Sám hráč se od začátku sporu ke kauze nevyjadřuje.

V poslední době přitom není prvním fotbalistou, který se do pře se svým klubem dostal. A není ani prvním, kdo následně podal výpověď.

V létě 2018 totéž učinil slávistický talent Pavel Bucha. Nechtěl prodloužit smlouvu, protože mu nevyhovovaly její podmínky. Klub ho přeřadil do béčka, následně ho veřejně kritizovali členové vedení.

Právní zástupci hráče v tom viděli porušení smlouvy ze strany Slavie, Bucha tak přestoupil ke konkurenci do Plzně. Loňský rok strávil na hostování v Mladé Boleslavi, kde se obouchal a nyní patří v Plzni do základní sestavy. Případ však dosud není dořešen.

Totéž platí o Michalu Jeřábkovi, jehož poslaly do béčka pro změnu Teplice, protože hráč rovněž nehodlal v klubu prodloužit kontrakt. Ten končící tak po pár týdnech vypověděl a podepsal v Jablonci. Nový klub na sebe vzal veškerou odpovědnost za případné sankce, pokud by příslušné orgány fotbalové asociace došly k názoru, že jednostrannou výpověď hráč podal neoprávněně.

Případ Martina Haška je odlišný v tom, že to byl sám fotbalista, kdo jako první porušil podmínky ve smlouvě tím, že s týmem neodcestoval na zimní přípravný kemp.

„Hráčovo jednání bylo dlouhodobě v rozporu s podmínkami kontraktu, který obě strany podepsaly,“ hájí se Sparta. Dřív dokonce v ostrém prohlášení hráčovo chování odsoudila s dovětkem, že „pohrdá fanoušky i spoluhráči“.

I to jsou informace, které nyní dostane na stůl Sbor rozhodců fotbalové asociace - nezávislý orgán, jenž má spor Sparty s Martinem Haškem rozseknout.