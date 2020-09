Hašek promluvil o konci ve Spartě: Absolutní dehonestace jako za komunistů

Martin Hašek je ve sporu se Spartou od zimy, kdy chtěl z klubu odejít a následně neodcestoval na soustředění do Španělska.

Byl přeřazen do rezervy, v té však trénoval jen do 12. března. Vedení Sparty měl dát ultimátum, aby byl vrácen do áčka, což se nestalo. A tak Hašek podal jednostrannou výpověď.

Na začátku září se situací poprvé zabýval Sbor rozhodců FAČR a o několik dní později čtyřiadvacetiletý fotbalista promluvil pro Sport.cz, Aktuálně.cz a server eFotbal.cz.

„U soudu vypovídali mnozí lidé, někteří řekli, jak to skutečně bylo, jiní, nebudu je jmenovat konkrétně, pravdu nemluvili,“ prohlásil mimo jiné Hašek.



Syn trenéra Martina Haška vylíčil, že jeho vztah se Spartou měl k ideálu daleko od samého začátku. Z Bohemians se na Letnou vracel v zimě 2018.

„Objevila se informace o tom, že jsem si řekl o smlouvu na půl milionu korun plus bonusy, nestačil jsem se divit. Nejen, že to nebyla pravda, ale také mě překvapilo, že se ta zpráva objevila v deníku, který vlastní majitel Sparty. Tudíž bylo zřejmé, že článek vyšel na objednávku klubu, za účelem vytvoření tlaku na mou osobu. V tomto duchu pak pokračovalo v podstatě celé mé angažmá, se Spartou jsme zkrátka nebyli vzájemně kompatibilní,“ uvedl.



Hašek následně na jaře 2019 obdržel od vedení pokutu za obutí kopaček značky, která není sponzorem klubu: argumentuje dohodou s tehdejším generálním ředitelem Adamem Kotalíkem, jenž mu měl přislíbit výrobu obuvi na míru a své slovo prý nedodržel.

O půl roku později jeho neshody se Spartou kulminovaly a přišla další pokuta – 75 tisíc – za nevyzvednutý sporttester.

V lednu 2020 jednal o odchodu pryč a neodcestoval na tréninkový kemp. Sparta jej obvinila z hrubého porušení smlouvy a avizovala vysoký finanční trest.

Hašek tvrdí, že mu přitom sportovní ředitel Tomáš Rosický dal na vybranou, jestli chce do Španělska odjet, nebo ne. Bývalý reprezentační kapitán to prý posléze popřel. Fotbalistu ještě Sparta nařkla, že na začátek přípravy dorazil nepřipraven.

„Byla to absolutní dehonestace. Jako za komunistů, když potřebovali zdeptat disidenty... Sparta napsala své prohlášení o tom, že jsem neodcestoval na soustředění způsobem, který téměř zcela zavíral možnost pozdějšího smíru. K tomu přidala pokutu tři sta tisíc korun,“ prohlásil Hašek.



Vyjádřil se i o přeřazení do sparťanského béčka a přinesl svou verzi neuskutečněného přestupu do Maccabi Haifa, kde se nakonec nedomluvil na podmínkách.

„Udělal jsem chybu, že jsem si předtím rozmezí ústně nabízené částky ve smlouvě nenechal před jednáním potvrdit písemně. Částka ve smlouvě, kterou mi poté v klubu nabídli, byla o více než padesát procent nižší než spodní hranice ústně dohodnutého rozmezí,“ uvedl.



„Haifa pak zveřejnila, že jsem si měl říct o dvacet procent víc, než bylo dohodnuto, což byla lež,“ podotkl běhavý záložník.



Když transfer nedopadl a nevyšly ani námluvy s nejmenovaným polským klubem o hostování, „zbyla“ na něj třetiligová rezerva. V té však Hašek setrvat nechtěl.

„Věděl jsem, že se mě tam klub chystá držet do konce smlouvy jakožto odstrašující případ. Kontaktoval jsem svou právničku a po poradě s ní následně zaslal vedení Sparty dopis, že tento stav může vyústit k jednostrannému ukončení smlouvy. V třetiligovém béčku mi nebylo umožněno vykonávat svou profesi, já měl kontrakt pro profesionála,“ prohlásil Hašek.



Sparta poté záložníka zažalovala s tím, že jeho březnová výpověď je neoprávněná a chce po něm 55 milionů korun jako náhradu škody. Žalobu podal i Hašek.

„Požaduji od Sparty odškodné ve výši šesti milionů korun, protože mi neumožnila vykonávat mou profesi. Plus úroky. Podle mé právní zástupkyně Sparta tím, že nepřijala návrh, abych byl přeřazen zpět do A-mužstva, porušila předpisy FIFA. Ty podle ní stojí zcela na mé straně,“ uvedl Hašek.



Klub jeho první veřejné prohlášení za celou dobu komentovat nechce.

„Sparta i M. Hašek měli možnost uvést argumenty a obhájit své kroky před Sborem rozhodců. Klub to v dostatečné míře učinil a nepotřebuje tedy věc nyní komentovat ve veřejném prostoru. To by bylo vytvářením nátlaku na SR FAČR v rozhodovacím procesu. A takový nátlak vytvářet nebudeme,“ uvedl na twitteru sparťanský tiskový mluvčí Ondřej Kasík.



Ondřej Kasík @OndrejKasik Sparta i M. Hašek měli možnost uvést argumenty a obhájit své kroky před Sb. rozhodců. Klub to v dostatečné míře učinil a nepotřebuje tedy věc nyní komentovat ve veřejném prostoru. To by bylo vytvářením nátlaku na SR FAČR v rozhodovacím procesu. A takový nátlak vytvářet nebudeme. oblíbit odpovědět

Hašek je aktuálně volným hráčem, případné námluvy s fotbalovými kluby (mluvilo se například o Besiktasi Istanbul) však ovlivňuje spor se Spartou.

„Kluby se obávají, že by mohly zaplatit tu vysokou pokutu. A svou roli samozřejmě hraje i pandemie a současně kritická situace ve světě i ve fotbale,“ uvedl Hašek s tím, že na základě svých posledních zkušeností preferuje angažmá v zahraničí. „To domácí je na předposledním místě, na tom posledním zůstává ukončení hráčské kariéry.“