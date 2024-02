Když to nevychází pravou, dám to levou. Sparťan Haraslín zase sestřelil Liberec

Třikrát zkoušel v prvním poločase dát gól po akci, kterou ve Spartě proslul. Z levé strany udělá kličku do středu hřiště a pak předvede tzv. obstřel, ránu na zadní tyč.

„V první půli mi to ani jednou nevyšlo,“ líčil. Pokaždé mu ránu vyrazil liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský. Zřejmě i proto, že protivníka přečetl a byl na střelu na druhou tyč připravený, byť jednou míč vytáhl se štěstím.

Z druhého poločasu uběhlo pár sekund, když inkasoval. Haraslín měl proti sobě jednoho obránce a spoustu prostoru.

„Rozhodl jsem se to změnit,“ pronesl. Z plného běhu vypálil levačkou, žádná zasekávačka, žádná klička do středu, žádný obstřel. Míč ještě přizvedl ve skluzu stoper Prebsl. „Přišlo mi, že ta rána se dala chytit do chvíle, než tam přišla ta teč,“ říkal brankář Bačkovský.

„Snažím se to měnit. Jednou pravá, pak levá, abych si udělal ve vápně prostor. Když mi to v první půli gólman pokaždé chytil, tak jsem zkusil střílet hned. A trefil jsem to.“

Sparťanům se ulevilo a hned z dalšího útoku dal druhý gól Olatunji. První půle se jim totiž příliš nepovedla.

„I v první půli jsme na ně chtěli vlítnout, dát rychle gól, ale to nám nevyšlo. Po přestávce jsme nic neměnili, zase jsme do toho šli a už se zadařilo. Věděli jsme, že doma jsme silní, že to zvládneme,“ prohlásil Haraslín.

V 68. minutě hosté z rychlého brejku snížili a až do samého závěru byli ve hře o remízu. Sparta se ubránila a udržela čtyřbodový náskok před druhou Slavií, což ji před čtvrteční odvetou první kola play off Evropské ligy proti Galatasarayi jistě pomůže. Úvodní duel v Istanbulu vyhrál turecký klub 3:2.

„Každá výhra je pro sebevědomí dobrá. Ale doteď jsme mysleli jen na Liberec,“ ujistil Haraslín.

„V Turecku jsme odehráli dobrý zápas a na něj chceme navázat. Věřím, že máme na to je potrápit a zvládnout to. Naší výhodou je, že hrajeme doma. To nám může pomoct. Odveta je otevřená. Víme, kde mají slabší stránky a věřím, že toho využijeme. Je to jen na nás.“

Právě na Haraslína bude Sparta spoléhat. Sedmadvacetiletý slovenský útočník je nejlepším střelcem mužstva, v lize dal devět branek, další tři přidal v evropských pohárech. Proti Galatasarayi musí zastoupit Veljka Birmančeviče, který kvůli trestu za karty hrát nemůže.

Nedělní souboj proti Liberci byl pro Haraslína důležitý i proto, že poprvé v jarní části sezony mohl nastoupit v základní sestavě.

Před týdnem v Karviné ještě nebyl fit po zranění z přípravy a ve čtvrtek v Turecku nastoupil až v závěru.

„Těžko říct, jestli už jsem stoprocentně v pořádku. Dělám všechno pro to, aby to tak bylo a mohl jsem odehrát devadesát minut. S trenérem máme určitou domluvu. Jsem každopádně rád, že jsem proti Liberci nastoupit mohl.“